Una verdura di stagione apprezzatissima per i molti usi è la zucchina, regina di questo periodo dell’anno. Quest’ortaggio di origine americana è molto diffuso e in questa stagione è particolarmente gustoso, perché cresce naturalmente nei campi assolati e non nelle serre.

Apprezzatissimo perché versatile e semplice da cucinare, questo ortaggio può nascondere una caratteristica spiacevole. A volte può succedere infatti che abbia un sapore amaro non del tutto piacevole. Oggi vediamo come evitare quel retrogusto amaro nelle zucchine grazie a questo semplicissimo trucchetto.

Quando sono amare cosa dobbiamo fare

In certi casi, nonostante siamo ottimi cuochi, potrebbe capitare che le zucchine che abbiamo cucinato abbiano un retrogusto amaro. Il motivo di questa caratteristica indesiderata può nascondersi nel terreno in cui sono state coltivate oppure nella conservazione inadeguata.

È molto importante infatti consumare le zucchine freschissime, perché più passa il tempo dalla raccolta più perdono gusto e sostanze nutritive.

Per evitare a monte di trovarsi zucchine amare nel piatto, dobbiamo sapere che gli esemplari di forma allungata sono più buoni e meno amari. Inoltre è utile controllare la consistenza e la superficie, che deve essere soda e lucida.

Come evitare quel retrogusto amaro nelle zucchine grazie a questo semplicissimo trucchetto

Se però abbiamo seguito questi consigli, ma vogliamo evitare del tutto il rischo di quel retrogusto spiacevole, possiamo usare una semplice tecnica.

Possiamo tagliare le zucchine nel modo che preferiamo e lasciarle in un colino cosparse di sale grosso.

Dovremo lasciare le nostre zucchine per un’oretta a macerare col sale in modo da fargli perdere le impurità che causano quel sapore amaro.

Passata l’ora possiamo lavarle e cucinarle come meglio crediamo. Qui troviamo alcune ricette pratiche e veloci, provare per credere.

Ora saremo sicuri che le nostre zucchine non saranno amare, ma avranno tutto il loro dolce gusto ricco di sostanze nutritive.