Come evitare le truffe su internet e perdere soldi con dei semplici trucchi

Navigare su internet è diventata un’abitudine, quasi la quotidianità per i più. Ma come tutelarsi contro possibili interventi esterni? E come proteggere il nostro computer dai virus?

Parla la Polizia

Come evitare le truffe su internet? È la stessa Polizia di Stato a fornirci un vademecum essenziale contro ogni violazione della nostra privacy. Scegliere una password sicura e cambiarla spesso è il primo passo per contrastare interferenze indesiderate. Non rispondere ad email che richiedono l’invio di dati, il numero di carte di credito, il codice utente e la password è il secondo passo per evitare intrusioni. Prima di acquistare da un sito poi, è necessario verificarne l’attendibilità facendo ricerche online per vedere se quel sito compare in caso di truffe. Infine aggiornare più volte l’antivirus o avviare la scansione qualora il vostro computer sia lento è un altro dei trucchi per prevenire virus e infiltrazioni non volute.

Altre fonti poi ricordano di disconnettersi dai propri account sui social network in caso di condivisione del pc, di evitare di scaricare o cliccare su link sospetti, di proteggere la propria mail e di non condividere sui social le informazioni più sensibili. Per contrastare i truffatori poi, è necessario controllare frequentemente gli estratti conto bancari e utilizzare i servizi che notificano i movimenti da parte delle banche, in modo da tracciare qualsiasi movimento sospetto grazie alla banca che vi manderà una email o un messaggio avvertendovi dell’operazione appena compiuta. Non appena vi sarete accorti della truffa potrete bloccare la carta o avvisare subito la vostra filiale.

Quando si compra online?

Un altro problema è quello della vendita online oramai diffusissima. Ma come rendersi conto se il sito ci sta truffando? Una possibilità è quella di cercare il sito su Google e qualora vi siano più pagine con lo stesso nome modificato in piccole parti bisogna diffidare. Un’altra possibilità è quella di cercare il nome del rivenditore nel caso di piccola azienda e parlare direttamente con lui. Oppure si può provare ad inserire al momento dell’acquisto dei numeri inventati al posto di quelli della vostra carta di credito e se il sito li accetta è una truffa.