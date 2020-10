Guidare avendo alzato un po’ il gomito non è solo una bravata, ma è un reato punito severamente. Vogliamo allora darvi qualche piccolo consiglio su come evitare le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza.

Quel comportamento è punito dagli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada. Lo stato di ebbrezza consiste in una alterazione della nostra abituale condizione psicofisica, che può derivare dall’assunzione di alcool o di stupefacenti. Può anche derivare dall’assunzione di particolari categorie di farmaci.

Quindi se assumete farmaci, anche regolarmente prescritti dal medico, controllate sempre se nelle indicazioni c’è scritto che dovete evitare di mettervi alla guida.

Per accertare quella particolare alterazione che deriva dall’assunzione di alcol le forze dell’ordine usano l’etilometro. Potete impugnare l’accertamento se l’etilometro non presenta i requisiti previsti dalla legge. Così come anche l’autovelox l’etilometro deve essere omologato e tarato. Solo queste procedure, infatti, garantiscono il buon funzionamento dell’apparecchio come afferma la Corte di Cassazione Civile con sentenza 1921 del 2019.

Ricordatevi di questo elemento se dovrete impugnare una multa per guida in stato di alterazione.

Come evitare le sanzioni per guida in stato ebbrezza

Altro punto importantissimo che vogliamo segnalarvi.

La verifica del tasso alcolemico è un esame che, a seconda dell’esito, può esporvi anche a conseguenze molto gravi. Le sanzioni non sono affatto leggere. Per questo motivo durante l’effettuazione del test avete diritto di essere assistiti da un avvocato. Questo perché stanno raccogliendo una prova contro di voi. La Polizia ha il dovere di avvisarvi che avete di essere affiancati dal vostro difensore.

L’avvocato potrà controllare che la Polizia effettui il controllo in modo corretto. Ad esempio sappiate che il test deve essere ripetuto due volte, lasciando passare 5 minuti tra la prima e la seconda verifica. Se il tempo trascorso tra i due accertamenti è inferiore a quanto previsto dalla legge il vostro avvocato potrà far dichiarare nullo l’accertamento.

Lo stesso diritto di essere assistiti dal legale vi spetta anche se l’esame avvenga mediante prelievo del sangue. La Polizia infatti può decidere di non procedere con l’accertamento alcolimetrico. Può invece incaricare il personale sanitario di effettuare il prelievo di sangue e di comunicare poi alle forze dell’ordine i risultati. Questo di solito avviene quando il conducente in stato di alterazione ha provocato un incidente con feriti. Se il conducente viene portato all’ospedale è probabile che la Polizia deleghi il controllo ai sanitari.

La sostanza dell’accertamento però non cambia. E’ sempre un esame tramite il quale raccolgono prove a vostro carico. Pertanto avete diritto al vostro legale.

Peraltro, dato che il tasso alcolemico nel sangue si abbassa col passare del tempo, chiamare l’avvocato ha anche un utile fine.

Consentirvi di risparmiare i soldi della multa ci fa sempre piacere, ma contemporaneamente sentiamo il dovere di raccomandarvi sempre una condotta di guida prudente. La vostra salute ci sta a cuore quanto le vostre finanze.