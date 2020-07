Come evitare le file? Ecco alcuni suggerimenti e consigli degli esperti. Durante le nostre giornate accade spesso di ritrovarsi ad aspettare in coda davanti a negozi o supermercati. Cosa fare quando si è indecisi su quale fila scegliere? Come evitare le lunghe file? In primo luogo bisogna optare per quella di sinistra. Infatti, essendo la maggioranza della popolazione destrorsa, è molto probabile che i più sceglieranno la fila di destra. Un altro consiglio da applicare è quello di scegliere la fila con più uomini che sono più indecisi e frettolosi, quindi sarà più facile che la loro fila scorra oppure che passino ad un’altra fila. Mentre invece le donne tendenzialmente sono più meticolose.

Quale fila bisogna scegliere per pagare al supermercato?

Dopo il Covid le file sono diventate il nostro pane quotidiano, ma come scegliere la fila più corta per pagare alla cassa? Quando ci si trova davanti alla cassa, la scelta dovrà ricadere sulle file in cui si paga in contanti, perché il bancomat è un metodo di pagamento più complesso e lungo. Meglio evitare poi le file in cui vi sono molte persone con i carrelli pieni, perché sicuramente saranno più lente nella fuoriuscita dal negozio.

Come evitare le lunghe file in aeroporto?

Prendere un volo molto spesso rende nervosi, le lunghe code per il check in possono accrescere questo disagio. O molto spesso si è in ritardo e si ha paura di perdere il volo. Come evitarle? Per prima cosa quando non si è indirizzati da una hostess o uno Stuart bisogna cercare di seguire i cosiddetti business men, i classici uomini d’affari, di certo più pratici e veloci con tutto ciò che riguarda gli aeroporti. Un altro trucco può essere quello di evitare grandi gruppi di persone, famiglie con bambini e di prediligere invece chi ha un piccolo bagaglio e sembra conoscere l’ambiente.