Da diversi mesi, l’epidemia in corso sta cambiando le abitudini quotidiane delle persone. Una delle novità più evidenti e contestate è certamente l’uso della mascherina. Per alcuni questo dispositivo risulta particolarmente fastidioso, altri invece ormai si sono abituati. Chi porta gli occhiali, però, fatica a trovarne la giusta collocazione ed evitare che si formi della condensa sulle lenti. In questo articolo cercheremo proprio di capire come evitare l’appannamento degli occhiali indossando la mascherina. Un problema solo apparentemente di poco conto, poiché costringe tutti i portatori di occhiali a continue soste per pulirli. Una seccatura, evitabile con pochi semplici accorgimenti.

Una questione di respirazione

Gli occhiali tendono ad appannarsi quando il respiro caldo esce dalla parte superiore della mascherina e incontra aria più fredda. In questo modo si forma della condensa che si deposita sulle lenti degli occhiali, appannandoli. La prima strategia per capire come evitare l’appannamento degli occhiali indossando la mascherina è quindi impedire che il respiro esca dall’alto. Per farlo basta utilizzare del biadesivo e far aderire la mascherina con il naso oppure posizionare opportunamente gli occhiali. Sempre che riescano a aderire perfettamente al viso ostruendo lo spazio per l’aria, ma permettendo comunque di respirare agevolmente.

Alcuni accorgimenti che possono aiutare

Per molte persone, capire come evitare l’appannamento degli occhiali con la mascherina è davvero un’esigenza importante. Per questo, sul mercato sono disponibili alcuni spray anti-appannamento che annullano questa fastidiosa situazione. Non è però necessario spendere dei soldi, poiché basta lavare le lenti con acqua e sapone. Quest’ultimo, infatti, formerà una leggera superfice protettiva che impedirà la formazione della condensa, almeno per qualche ora. La nostra Redazione specifica che i suggerimenti proposti ai Lettori sono semplici “consigli della nonna” e di buon senso, non costituiscono consiglio medico.

Qualora gli accorgimenti appena elencati non fossero risolutivi sarà possibile intervenire direttamente sugli occhiali, con l’aiuto dell’ottico. Il professionista potrà regolare i cuscinetti degli occhiali in modo da farli aderire più in basso, creando così maggior spazio per il deflusso dell’aria. Oppure potrà consigliare delle specifiche lenti anti-appannamento capaci di risolvere definitivamente il problema. Ricordiamo che le fatture relative ad occhiali e lenti rientrano tra le prestazioni mediche detraibili dal 730. Per approfondire questa importante tematica, consigliamo la lettura di un recente approfondimento.