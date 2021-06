Molti professionisti ed aziende erano abituati ad andare in rosso sul conto corrente. Bastava rientrare e mettersi in pari per non subire nessuna particolare sanzione. Adesso bisogna invece chiedersi come evitare la segnalazione per cattivi pagatori anche se il conto corrente è senza soldi.

Infatti le regole sono cambiate a causa dell’eccessivo numero di conti correnti spesso il rosso. Secondo la normativa basta anche andare sotto di 100 euro per poter essere segnalati come cattivi pagatori. Per fortuna come spesso accade la stessa normativa ci offre anche qualche soluzione.

La gravità dello sconfinamento

Non è vero che ogni piccolo sconfinamento provoca in automatico la segnalazione alla centrale dei rischi. La norma parla di una certa soglia di rilevanza. La situazione di debito sul conto è rilevante se supera una certa soglia. Al di sotto di quella soglia non è così rilevante né così grave da richiedere la segnalazione alla centrale.

Come evitare la segnalazione per cattivi pagatori anche se il conto corrente è senza soldi

Non superare la soglia di rischio

Quindi la prima regola per non essere segnalati come cattivi pagatori è non superare questa soglia di rilevanza. Vanno memorizzati i seguenti parametri.

Bisogna andare in rosso di almeno 100 euro se si è soggetti privati oppure di 500 euro se si è impresa. Inoltre lo sconfinamento verso il basso deve essere pari al 1% dell’esposizione totale che quel soggetto ha con le banche. Conta anche il fattore tempo perché l’esposizione deve durare per più di 90 giorni consecutivi.

Le prime semplici soluzioni

Da questa attenta lettura della norma derivano le prime semplici soluzioni. Versare una somma a rientro poco prima che scadano i 90 giorni di esposizione può essere un primo semplice trucco, In questo modo la banca non potrà dare il via alla segnalazione perché tecnicamente il requisito non è integrato. Lo stesso vale per gli altri requisiti sopra descritti.

Le conseguenze

Se non si sta attenti si potrebbero subire pesanti conseguenze. La norma prevede lo stop agli addebiti automatici sul conto corrente per non aggravare la situazione debitoria. L’imprenditore potrebbe non avere più il pagamento automatico delle utenze e degli stipendi.