Come evitare la muffa in camera da letto e un rimedio naturale per eliminarla

Pensando ai problemi casalinghi, solitamente la muffa rientra nella top tre di quelli più comuni. Molte case, infatti, sono prese di mira da questo fungo che si manifesta sotto forma di macchie nere e verdastre che si espandono a vista d’occhio su muri, tessuti e mobili. Il risultato è un mix di colori, a volte spugnoso, che deturpa gli ambienti e a ciò si aggiungono cattivo odore e aria insalubre. Le cause della sua comparsa sarebbero da legare, innanzitutto, a tassi di umidità molto elevati. Poi, potremmo ricondurle anche alla condensa che si sprigionerebbe quando c’è un’elevata differenza di temperatura tra interno ed esterno.

A prescindere dalla causa, però, la sua molesta presenza ci attiverebbe immediatamente nel cercare soluzioni per toglierla, dalle fughe della doccia, dal cestello e dalla vaschetta della lavatrice, fino ad arrivare a muri e mobili. Quindi, qualsiasi ambiente e oggetto della casa potrebbe essere preso di mira e nell’articolo di oggi parleremo di una delle stanze più delicate: la camera da letto.

Come evitare la muffa in camera da letto con 3 trucchi efficaci

La muffa è fastidiosa a prescindere dal luogo in cui compare, ma in camera da letto potrebbe esserlo di più. Infatti, è una stanza che solitamente sta più chiusa delle altre e dove il cattivo odore tende ad accumularsi, impregnandosi su vestiti e lenzuola e stuzzicando i polmoni la notte. Tuttavia, prima di correre ai ripari e trovare una soluzione al problema, ci sarebbe qualcosa da fare per prevenire la sua comparsa. Innanzitutto, la regola base sarebbe quella di far arieggiare la stanza il più possibile.

In particolare, dovremmo farlo al mattino, appena alzati, per cambiare l’aria e far fuoriuscire dalla finestra tutta l’umidità della notte. Poi, sempre appena alzati e dopo aver aperto la finestra, dovremmo scuotere le coperte e lasciare scoperto il materasso. In questo modo potremmo eliminare l’umidità in esso imprigionata. Infine, l’ultimo trucchetto suggerirebbe di dare un’occhiata ai mobili della nostra camera da letto. Alle loro spalle, infatti, potrebbe facilmente formarsi della muffa e per evitarlo basterebbe staccarli di 5 centimetri dal muro. Così facendo permetteremmo la loro giusta areazione.

Un profumato rimedio naturale alternativo alla candeggina

Allora, ecco come evitare la muffa in camera da letto. Tuttavia, se ormai fosse comparsa dovremmo intervenire immediatamente per eliminarla. Per farlo potremmo usare un prodotto alternativo alla candeggina che, generalmente, lascia la stanza impuzzolita e che non è propriamente eco friendly. Questo sarebbe a base di acqua (150 o 200 ml) e di un mix di prodotti naturali che sono:

il bicarbonato (un cucchiaio colmo), che sarebbe antimuffa e smacchiante per eccellenza;

il tea tree oil (5 gocce), che sarebbe un altro antimuffa naturale;

l’olio essenziale di cannella (8 gocce), che sarebbe antibatterico e delicatamente profumato.

Per realizzare questa soluzione non dovremmo far altro che versare tutti i prodotti all’interno di uno spruzzino e agitare per bene. Poi, dovremmo vaporizzarla direttamente sulla muffa, sia quella comparsa sui muri sia quella su tessuti o mobili, procedendo dall’alto verso il basso.

Infine, dovremmo lasciar agire per 3 o 5 minuti, rimuovere il tutto con un panno pulito, da sciacquare spesso, e lasciar asciugare la zona trattata all’aria.