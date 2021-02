Chi possiede la doccia con il vetro non avrà il problema della muffa, se invece si ha la doccia con la tenda allora la possibilità di avere questo fungo è molto alta. La tenda è molto utile e soprattutto si trova in quei bagni che non hanno la possibilità di montare il vetro. Oppure si può trovare anche nei bagni vecchi, ma ancora ben funzionanti.

La formazione della muffa

La muffa sulla tenda della doccia si crea per dei semplici motivi. Il primo è legato all’acqua che ristagna sul fondo. Un altro è legato all’acqua che rimane sulla tenda e un altro all’umidità che si crea in bagno dopo aver fatto la doccia. I primi consigli pratici sono sicuramente di aprire la finestra una volta finita la doccia. Asciugare la tende bagnata, magari con un panno, ed evitare che ci sia dell’acqua che ristagna nella doccia.

Come evitare la formazione della muffa sulla tenda della doccia

Vediamo ora invece alcuni trucchetti da mettere in atto per prevenire la formazione di questa. Spesso si crea la muffa perché la tenda è molto lunga. Quindi un trucco potrebbe essere quello di tagliare la parte inferiore della tenda e, con la macchina da cucire, rifare l’orlo. In questo modo ci sarà meno plastica a contatto con l’acqua.

Un altro trucco è quello di lasciare la tenda in ammollo in acqua salata per circa 3 ore. L’acqua salata andrà a creare un strato protettivo. Terminate le 3 ore appendere la doccia e asciugarla per bene.

È molto importante anche lavarla, quindi si può mettere tranquillamente in lavatrice e farle fare un bel lavaggio caldo. Inoltre in commercio esistono moltissimi prodotti contro la muffa che si possono spruzzare sulla superficie della tenda che entra in contatto costante con l’acqua. Ed ecco come evitare la formazione della muffa sulla tenda della doccia.

