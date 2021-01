Negli ultimi giorni alcune città italiani sono state ricoperte da deliziosi fiocchi di neve. L’atmosfera che si crea in queste occasioni è sicuramente magica. Affacciarsi alla finestra, magari con una tazza di cioccolata calda, e ammirare il paesaggio bianco e silenzioso è stupendo e rilassante. Ma quando si deve uscire, iniziano i primi problemi. Soprattutto se si opta per la bicicletta, scelta comune tra molti italiani. Perciò, qui vogliamo proporre una piccola guida su come evitare incidenti e cadute pericolose se si guida la bicicletta quando nevica.

Attenzione ai freni

La prima cosa cui si deve prestare seriamente attenzione sono i freni. Infatti, utilizzarli su strade ricoperte di neve o di ghiaccio, potrebbe bloccare le ruote, facendo perdere il controllo del mezzo al conducente. Perciò, il consiglio è quello di usare i freni il meno possibile. Soprattutto, non bisognerà mai schiacciarli all’improvviso. Inoltre, sarà importante evitare di condurre la bici su superfici metalliche come grate o tombini.

Come guidare quando si è in curva

Immaginare di essere Fausto Coppi in curva e compiere un giro formidabile è sicuramente una sensazione magnifica. Ma forse è meglio riservarla per la primavera. Prendere una curva troppo velocemente quando nevica, infatti, potrebbe risultare un grosso rischio. Dunque, sarà meglio affrontare una curva a velocità moderata, tentando di mantenere con la bici una posizione verticale. In più, bisognerà mantenere i piedi al caldo, per essere sicuri di guidare con consapevolezza. Se non si possono comprare le scarpe adatte, andranno bene anche delle buste di plastica.

Occuparsi della manutenzione della bicicletta

Per essere certi che la bici possa resistere su strade ricoperte di neve, bisognerà attrezzarsi. Dunque, sarà il caso di comprare dei copertoni, così che si avrà un’aderenza maggiore alla strada. Inoltre, bisognerà sempre controllare le ruote prima di uscire di casa. L’ideale sarebbe trovarle leggermente sgonfie: in questo modo, infatti, avrebbero una superficie di contatto maggiore con la strada e, di conseguenza, anche una maggiore aderenza.

Dunque, ecco come evitare incidenti e cadute pericolose se si guida la bicicletta quando nevica.