Come evitare il mal di piedi causato dalle scarpe, ecco alcuni trucchi infallibili. Chi di noi non si è mai ritrovato con vesciche, lesioni o mal di piedi a causa di un modello di scarpe e non lo ha più potuto indossare? Quando si comprano delle scarpe non si può sapere se queste, indossate tutto il giorno, possano causare dolore. Di solito ciò è causato dal materiale con cui sono state fatte, dal design e dagli accessori.

Ecco alcuni infallibili trucchi per evitare il mal di piedi provocato dalle scarpe

Utilizzare calzini e phon

Infilare due paia di calzini ad ogni piede, indossare le scarpe e sottoporle al getto del phon per una decina di minuti. In questo modo, le scarpe si allargheranno.

Utilizzare una borsa di ghiaccio

Applicarvi sopra una borsa di ghiaccio è un rimedio ideale. Per farlo, bisogna prendere una busta di plastica resistente, riempirla d’acqua metterla nelle scarpe e poi nel congelatore il giorno prima dell’utilizzo delle calzature. L’acqua congelerà e le scarpe si allargheranno.

Rimediare alle solette scivolose con la carta vetrata

Se le scarpe hanno le solette scivolose meglio non correre il rischio di cadere. Basta prendere della carta vetrata e grattare la soletta quel tanto che basta per essere sicuri che aderisca bene al pavimento.

Utilizzare la lacca per capelli

Uno dei tanti infallibili trucchi per evitare il mal di piedi provocato dalle scarpe è l’utilizzo della lacca spray per i capelli. Se si suda con i piedi, per evitare che questi scivolino all’interno delle scarpe, è possibile spruzzare un po’ di lacca all’interno delle scarpe.

Doppia soletta

Se le scarpe sono troppo delle scarpe larghe, si può risolvere il problema inserendo delle doppie solette al loro interno.

Deodorante stick

Se le scarpe che indossiamo hanno provocato delle lesioni ai piedi basta metterci sopra del deodorante stick. Questo fisserà la nostra pelle in modo tale da evitare che non si formino delle vesciche.

Acquistare dei cuscinetti adesivi

Acquistare dei cuscinetti adesivi o delle strisce adesive e attaccarli lungo il bordo del cinturino in modo che questo non sfreghi sulla pelle e vi possa far male.

Rivestire i cinturini con delle strisce di cotone

Rivestire i cinturini di cotone delle scarpe è un’ottima soluzione affinché questi, sfregando sui piedi, non finiscano per causare irritazione o ferite.

