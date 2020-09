Ora andremo ad analizzare Come evitare i falsi segnali per 3 titoli azionari che potrebbero scendere anche del 20% nelle prossime settimane ma prima facciamo una premessa sul quadro tecnico generale.

I mercati azionari europei da diverse settimane continuano a muoversi in laterale. Sono all’ordine del giorno continue escursioni al rialzo e al ribasso e questo porta a forti perdite chi cerca di seguire i movimenti intraday.

Oggi andremo a definire quali sono i livelli da monitorare con attenzione. All’interno del loro range si continuerà ad assistere a falsi segnali ma la rottura al rialzo o ribasso di essi porterà a fasi direzionali.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

In sostanza andiamo a definire una strategia di investimento e trading che permetterà di concentrasi si movimenti che contano togliendo il rumore di fondo e la probabilità elevata di fare a cosa sbagliata.

Tendenza primaria ribassista a pIazza Affari

Per la settimana in corso, fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 19.780 del Ftse Mib Future non si ravviserà la possibilità di rimbalzi consistenti. Inoltre poi solo una chiusura settimanale superiore a 20.140 potrà chiudere definitivamente la fase ribassista in corso. Fino a quando non si assisterà a questi swing gli obiettivi ribassisti da raggiungere nelle prossime settime sono in area 18.980, poi 18.000 quindi 16.000 punti.

Si procederà per step.

Quali sono e come evitare i falsi segnali per 3 titoli azionari che potrebbero scendere anche del 20% nelle prossime settimane

Stiamo osservando con attenzione ENEL, Generali Assicurazioni e Leonardo.

Andremo a indicare la tendenza in corso, i livelli dove essa rimane in laterale e gli eventuali obiettivi.

ENEL, ultimo prezzo a 7,548. Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 7,618. Solo una chiusura settimanale superiore a 7,828 potrà chiudere definitivamente la fase ribassista in corso. Fino a quando non si assisterà a questi swing gli obiettivi ribassisti da raggiungere nelle prossime settimane sono in area 7/6,15.

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 12,91. Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 12,985. Solo una chiusura settimanale superiore a 13,335 potrà chiudere definitivamente la fase ribassista in corso. Fino a quando non si assisterà a questi swing gli obiettivi ribassisti da raggiungere nelle prossime settimane sono in area 10,50/9,89.

Leonardo, ultimo prezzo a 5,656. Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 5,826. Solo una chiusura settimanale superiore a 6,01 potrà chiudere definitivamente la fase ribassista in corso. Fino a quando non si assisterà a questi swing gli obiettivi ribassisti da raggiungere nelle prossime settimane sono in area 5,04/4,65.Si procederà per step.