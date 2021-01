Nell’ambito di una corretta igiene orale, ecco come evitare i denti gialli con tutte queste cose da non fare assolutamente.

Perché non basta utilizzare tutti i giorni il dentifricio e lo spazzolino se poi gli stili di vita sono per lungo tempo scorretti. Nel dettaglio, per i denti gialli, prima di tutto, c’è da dire che c’è la possibilità di farli tornare bianchi anche senza andare dal dentista. Così come viene spiegato in questo articolo.

Ecco come evitare i denti gialli con tutte queste cose da non fare assolutamente

Detto questo, visto che prevenire è sempre meglio che curare, la prima raccomandazione, peraltro ovvia, è che per evitare i denti gialli è necessario stare sempre lontani dalle sigarette. Perché il fumo, oltre che nuocere alla salute, ha effetti deleteri pure sulla salute dei denti.

E questo vale non solo per le sigarette e per i sigari, ma pure per il tabacco da masticare. In altre parole, chi vuole evitare i denti gialli dovrebbe stare sempre lontano dal tabagismo. E deve chiaramente lavare giornalmente e correttamente i denti con lo spazzolino.

La corretta igiene orale è fondamentale in quanto, pur non fumando, i denti possono ingiallirsi con l’assunzione dei cibi a partire da quelli che hanno un pH acido, e passando per quelli che hanno naturalmente una pigmentazione scura. E anche per tutti quegli alimenti che contengono coloranti.

Tra gli alimenti più a rischio in tal senso, per denti gialli o comunque per la formazione di macchie, spiccano il caffè e le caramelle. Ma anche le bevande gassate e condimenti come l’aceto.

Oltre alla corretta igiene orale, il problema dei denti gialli deve essere inoltre affrontato e risolto subito, senza mai tergiversare. Altrimenti alla lunga, oltre al fattore poco estetico, ci sono rischi seri per la salute della propria bocca. Il che significa che non occorre mai ignorare quelli che sono efficaci rimedi atti a garantire lo sbiancamento dei denti.