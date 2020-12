Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra i numerosi inconvenienti causati dall’arrivo della stagione fredda, ce n’è uno che è l’incubo di tutti gli automobilisti al momento di uscire dal garage. Parliamo del carraio completamente ghiacciato. Il carraio, o il vialetto di casa, sono i punti in cui è più probabile che si formi un micidiale e scivolosissimo strato di ghiaccio. Questo avviene perché il carraio è anche il punto dove la neve si pesta e compatta di più, a causa delle nostre scarpe e naturalmente delle ruote della macchina. Nessuno vuole veder trasformato il proprio carraio in una pista da pattinaggio in miniatura, specialmente al mattino presto quando abbiamo fretta di uscire con la macchina. Purtroppo le gomme da neve a volte non bastano per impedire alla macchina di scivolare.

Ma niente paura: possiamo utilizzare degli stratagemmi per ridurre al massimo questo problema.

Ecco come evitare gli inconvenienti del ghiaccio sul carraio per fare manovre sicure e senza incidenti.

Soluzione 1: prevenire la formazione del ghiaccio con il sale

Tutti sappiamo che il sale viene sparso sulle strade d’inverno per far sciogliere il ghiaccio e rendere più sicura la circolazione delle auto. Sono due i tipi di sale che vengono normalmente utilizzati a questo scopo: il cloruro di sodio (cioè semplice sale da cucina) e cloruro di calcio. Il più adatto per prevenire il problema è il cloruro di sodio.

Spargiamo una generosa quantità di semplice sale da cucina sul vialetto o sul carraio. In questo modo eviteremo che si formi un micidiale strato di ghiaccio che potrebbe crearci delle difficoltà.

Soluzione 2: aumentare la trazione del terreno

Se la neve si è già depositata, possiamo impedire che si trasformi in una lastra di ghiaccio liscia e scivolosa spargendo sul carraio dei materiali appositi. Lo scopo è fare in modo che la superficie diventi abbastanza irregolare da creare attrito con le ruote della nostra macchina. Perfetti a questo scopo sono i materiali come sabbia, ghiaia o anche corteccia. Potremo poi smaltirli senza problemi nel giardino quando non saranno più utili.

