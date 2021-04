Non è una novità ed è inevitabile avere mal di testa a forza di stare davanti al computer. Anche gli informatici e i lavoratori più incalliti conoscono gli effetti collaterali da stress causato dagli schermi.

Per quanto esistano sempre più tecnologie avanzate come salvaschermi e luci meno invasive, dobbiamo fare attenzione. A parte il consiglio classico di fare pause ogni 2 ore, ci sono altri suggerimenti molto efficaci da seguire.

Innanzitutto, ricordiamoci che chi lavora meglio non è assolutamente chi sta attaccato allo schermo tutto il giorno. A volte in 3 ore si produce meglio e di più che in una giornata intera. È bene quindi imparare ad ottimizzare il tempo di lavoro e la concentrazione in maniera diversa.

Come evitare emicrania e affaticamento con questi 6 semplici esercizi quando lavoriamo tutto il giorno al computer

Per evitare dolore agli occhi e soprattutto fastidiosi mal di testa e nevralgie, ecco le soluzioni. Ci sono esercizi pratici ed accorgimenti come automassaggi ed impacchi che ci possono migliorare l’esistenza.

Innanzitutto, ecco i 3 esercizi fondamentali per rilassare gli occhi e la testa:

a) aprire e chiudere le palpebre una decina di volte mantenendo gli occhi chiusi per almeno 10 secondi;

b) fissare un oggetto vicino per 20 secondi e poi guardare il punto più lontano possibile;

c) respirare profondamente e spostate gli occhi lentamente da destra verso sinistra e viceversa per 4-5 volte.

Questi esercizi miglioreranno la condizione dei nervi oculari e dei bulbi. È a tutti gli effetti uno stretching facciale.

Altri 3 accorgimenti per evitare lo stress da schermo

Ricordiamoci che lo stress si riflette in tutto il corpo. Ben venga quindi lo stretching muscolare degli occhi, ma consideriamo anche il resto del corpo.

a) cerchiamo di alzarci e stirare la schiena, far ruotare il collo e le spalle, poi massaggiamo le mani;

b) con la punta delle dita pratichiamo leggermente la digitopressione sugli archi sopraccigliari e sulle palpebre;

c) applichiamo una maschera rigenerante a base di camomilla e lavanda sugli occhi per 10-15 minuti

Ecco, quindi, come evitare emicrania e affaticamento con questi 6 semplici esercizi quando lavoriamo tutto il giorno al computer.