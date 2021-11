Molti di noi fanno molta fatica a privarsi di alcuni piaceri della tavola, anche se poi il rischio è di ingrassare. Il nostro organismo già a colazione, per quelli che sono abituati a farla, inizia a immagazzinare calorie che dovrebbero essere necessarie nell’arco della giornata.

La colazione è la benzina per iniziare bene l’attività giornaliera ed è, quindi, un pasto importantissimo. Chi non la fa al mattino commette un grosso errore. Secondo la medicina questo è il pasto che proteggerebbe il cuore, metterebbe il turbo al cervello e renderebbe più competitivi ed è sbagliatissimo saltarlo.

Come evitare d’ingrassare bruciando le calorie di brioche e cappuccino in questi semplicissimi modi

Il cappuccino e la brioche è probabilmente la colazione più comune tra gli italiani. Ognuno di noi uscendo di casa al mattino quando fa tappa al bar chiede cappuccino, o caffè e cornetto. Questo modo di fare colazione è un classico, ma da solo apporta da un quinto a un settimo del fabbisogno calorico dell’intera giornata.

La brioche è una piccola bomba calorica e i nutrizionisti la sconsigliano. Ne parliamo in questo articolo: “Molti smetteranno di mangiarla quando sapranno che questa è una bomba calorica e quanto fa ingrassare” . Un cornetto e un cappuccino insieme possono arrivare a valere circa 330/350 calorie che ovviamente vanno smaltite. Ma come si fanno a consumare le calorie della brioche e del cappuccino? Ecco come evitare d’ingrassare bruciando le calorie di brioche e cappuccino in questi semplicissimi modi, alcuni anche curiosi.

Bruciare 300/350 calorie non è troppo difficile. Il modo più semplice è fare 40 minuti di cammino svelto, alla media di 8 km all’ora. Chi lascia l’auto a 20 minuti dal posto di lavoro, può fare 40 minuti di camminata a passo veloce, andata a ritorno. Usare le scale durante tutta la giornata, invece, dell’ascensore, aiuta a bruciare ulteriori calorie. Chi va in piscina per bruciare 300 calorie dovrà nuotare per 20 minuti almeno a stile libero. Chi ama la bicicletta deve pedalare un’oretta per consumare la brioche e il cappuccino ingeriti.

Modi originali per bruciare 300 calorie

Le attività domestiche possono essere di aiuto. Per esempio chi pulisce casa, passa l’aspirapolvere e spazza per un’ora può bruciare le fatidiche 300 calorie. Chi ha un giardino ha un’attività in più che può fare. Rastrellare il prato per un ora fa consumare 300 calorie. Tra l’altro questa è una attività tipica dell’autunno con la caduta delle foglie secche. La neve può essere un valido alleato contro le calorie in eccesso. Infatti chi spala per 45 minuti consecutivi può bruciare fino a 300 calorie.

Approfondimento

Ecco quante calorie si bruciano perdendo peso nel modo più bello del mondo