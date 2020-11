Dall’inizio della pandemia tutti quanti i cittadini italiani hanno speso decine, se non centinaia di euro, in mascherine. Dove, infatti, le mascherine chirurgiche costano solamente 0,50 centesimi l’una, lo stesso non si può dire per le FFP2 o FFP3.

Come precisato dall’OMS, però, nelle situazioni quotidiane senza rischio, si possono utilizzare anche mascherine in tela. Perché allora non risparmiare e capire come fare le mascherine in casa?

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Partendo da questo presupposto, in quest’articolo, capiremo come evitare di spendere soldi comprando mascherine creandone una in casa in modo semplice e veloce.

Strumenti e materiali necessari

Ecco, dunque, di seguito, gli strumenti e i materiali occorrenti allo scopo:

a) una vecchia maglietta;

b) un vecchio jeans;

c) ago;

d) filo;

e) una banda elastica;

f) un fil di ferro.

Come preparare una mascherina fai da te

Iniziamo a spiegare come evitare di spendere soldi comprando mascherine creandone una in casa in modo semplice e veloce.

Il primo passo è quello di scegliere i materiali necessari per realizzare le parti, esterne e interne, della mascherina.

Per la parte interna abbiamo bisogno di un tessuto morbido di cotone. Una vecchia maglietta o una federa non più usata assolveranno perfettamente al compito.

Per la parte esterna, invece, sarebbe meglio usare un materiale meno traspirante. Magari del jeans. Utilizzare dei pantaloni vecchi allo scopo sarà perfetto. Anche un pezzo di tela sarà egualmente utile allo scopo. È, inoltre, preferibile scegliere due elementi di colore diverso. In tal modo non si confonderà la parte interna con quella esterna della mascherina, e viceversa.

Per prima cosa è importante lavare i tessuti ad almeno 60° in maniera che risultino sanificati. Si può ora iniziare a tagliare la stoffa.

Il primo step

Il primo step è quello di scaricare un modello in cartone da internet. Ci vorranno solamente dieci minuti e basterà stamparlo su semplice carta. In alternativa si può copiare manualmente il modello su un foglio di carta.

Ora è necessario prendere i due pezzi di stoffa e piegarli a metà. Poggiare il modello e disegnarne la forma sui pezzi di stoffa utilizzati. Da ogni pezzo di stoffa singolo dovranno risultare due ritagli che seguano il cartamodello, per un totale di quattro pezzi di stoffa.

È importante ricordarsi che il ritaglio esterno della mascherina dovrà risultare di 5 cm più largo della parte esterna, ossia quella che risulta meno lunga. Per fare ciò calcolare la distanza utilizzando il modello in carta.

Iniziando dalla parte interna della mascherina prendere i due pezzi di tela ritagliati e cucirli con ago e filo per la parte più lunga. Cucendo in questo modo i due pezzi per la parte “nasale” si otterrà una prima parte interna della mascherina. Ripetere lo stesso procedimento con la parte esterna.

Una volta finito poggiare le due parti create una sopra l’altra. Tenere insieme con una spilla da balia e cucire lungo l’asse nasale le due parti della mascherina.

Gli ultimi passaggi

A questo punto prendere il fil di ferro e inserirlo nella parte alta della mascherina. In questo modo la stessa rimarrà più rigida e sarà più facilmente indossabile.

Riprendere, ora, ago e filo e cucire le parti esterne della mascherina. Ripiegare verso l’interno il bordo di tessuto rimasto in maniera da lasciare uno spazio vuoto in cui passerà l’elastico. Inserire la banda elastica su entrambi i lati.

Infine, è necessario controllare la mascherina e rilevare se i punti tengono. La mascherina è pronta. Si consiglia comunque, prima dell’utilizzo, di rilavare la stessa, a 60°, in lavatrice.