Ci sono delle ottime ricette che a volte vengono “rovinate” dalla sbagliata cottura oppure da degli errori. Oggi diamo dei consigli in merito. Il polpettone non manca mai nel menù di ogni famiglia perché è buono, gustoso e piace a grandi e bambini. È ottimo da preparare per cena, per pranzo la domenica, oppure in occasione di qualche festività.

Lo si può preparare in anticipo, conservarlo in frigorifero e riscaldarlo all’occorrenza nel forno a microonde, oppure può essere mangiato freddo.

Preparare un polpettone, cotto al punto giusto, succoso e morbido, può sembrare una cosa facile, in realtà non è semplice.

In questo articolo diamo dei consigli su come evitare di preparare un polpettone troppo asciutto e di gustarlo morbido all’interno e fragrante in superficie.

La cottura in forno

La prima cosa da fare è impostare la temperatura giusta del forno. In genere il polpettone viene infornato ad una temperatura di 180 gradi.

Alcuni chef consigliano invece una cottura a 160 gradi e per un tempo più a lungo.

Tipo di macinato

Per un buon polpettone succoso è bene aggiungere al macinato di manzo un venti per cento di macinato di suino.

Questo tipo di macinato, aiuta a non seccare il polpettone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il pangrattato

Se per realizzare il polpettone, si usa il pangrattato, è buona cosa bagnarlo nel latte, in modo da renderlo più liquido.

La forma

Un polpettone con la forma schiacciata potrebbe venire troppo secco.

La forma ideale è quella cilindrica ma, occorre fare attenzione alla cottura perché, potrebbe realizzarsi in modo non uniforme.

Ecco come evitare di preparare un polpettone troppo asciutto

Se il polpettone che si è preparato è venuto secco non bisogna demoralizzarsi perché si può porre rimedio realizzando delle salse.

Questa carne può essere arricchita con della salsa verde ai pistacchi, con salsa tonnata, salsa aromatica, salsa al basilico, salsa rossa, salsa di acciughe e con salsa di pomodoro.