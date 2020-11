Scopo di questo articolo è di discutere come evitare di perdere soldi con questo titolo azionario che ha fortemente subito l’effetto Covid-19 già nella prima ondata e che, quindi, rischia di andare nuovamente in sofferenza a causa di questo ritorno di fiamma della pandemia. IRCE, infatti, ha visto i ricavi scendere del 20% nel primo semestre e un EBITDA dimezzato rispetto all’anno precedente. Inoltre i primi sei mesi del 2020 hanno visto una perdita di 400.000 euro a fronte di un utile di 2,6 milioni di euro dell’anno precedente.

Non deve meravigliare, quindi, che l’unico analista che copre il titolo IRCE sia molto prudente, giudizio Hold, con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 5%. Qualunque sia, poi, il multiplo di mercato utilizzato, la titolo risulta essere fortemente sopravvalutato. Fa eccezione il Price to Book ratio che per IRCE vale 0,3, mentre per il settore di riferimento vale 1,7.

Come gestire il tuo portafoglio d'investimento in un periodo di volatilità?

Se hai più di 350.000 € da investire, ricevi la "La guida dell'investitore ai mercati Orso" e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Purtroppo, vista la riesplosione del contagio in Italia e in Europa, è molto probabile che anche i conti del secondo semestre risentano della situazione generale. Bisogna, quindi, capire come evitare di perdere soldi con questo titolo azionario.

Analisi grafica e previsionale sul titolo IRCE

Il titolo IRCE (MIL:IRC) ha chiuso la seduta del 12 novembre a 1,52 euro , invariato rispetto alla seduta precedente.

Se sul mensile per il momento non si vedono segnali di inversioni con le quotazioni che puntano verso area 0,972 euro, sul settimanale potremmo essere vicini a una svolta.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni dopo aver raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 1,399 euro (I obiettivo di prezzo) sono ripartite al rialzo. Tuttavia il livello chiave in area 1,553 euro sta resistendo alle pressioni rialziste. Una chiusura settimanale sopra questo livello farebbe scattare le quotazioni al rialzo verso i massimi annuali.

In caso contrario si continuerebbe a scendere verso gli obiettivi indicati in figura. La massima estensione del ribasso si trova in area 0,9 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

Nel calo delle Borse oggi ha inciso una notizia che ha suscitato clamore e disorientamento