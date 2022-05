Tra le principali paure, specie per chi deve mantenere la propria famiglia, è quella di trovarsi disoccupati. La perdita del posto di lavoro, infatti, è sempre un momento non solo critico, ma spesso anche frustrante.

Senza lavoro, infatti, occorre attivarsi per trovare una nuova occupazione e quelle che in passato erano delle certezze economiche, prendendo lo stipendio, poi si trasformano in incertezze e spesso in momenti di totale abbattimento.

Vediamo allora di fornire al riguardo alcuni consigli utili su tutta la linea. A partire dal fatto che, in realtà, tutti dovrebbero non avere mai paura di essere licenziati. In ogni caso per mantenere il proprio posto di lavoro ci sono dei comportamenti e degli atteggiamenti che sono sicuramente e assolutamente da evitare.

Come evitare di perdere il posto di lavoro e anche perché non avere mai paura di essere licenziati

Nel dettaglio, il posto di lavoro in genere si perde, o comunque è a forte rischio, quando si commettono delle infrazioni. A partire dall’assenteismo e passando per l’insubordinazione e per l’infedeltà. Così come non rischia il posto di lavoro chi evita di fare il furbo. Non solo abbandonando il posto di lavoro senza permesso, ma anche con degli abusi.

Abusi che possono spaziare dall’uso improprio del cellulare aziendale al troppo tempo passato su Internet. Inoltre, su come evitare di perdere il posto di lavoro, ricordiamo che può scattare il licenziamento per giusta causa pure quando gli abusi e gli illeciti non sono commessi solo in azienda o in ufficio, ma anche nella vita privata.

I consigli su come si può vincere sempre la paura di essere licenziati

Quella di essere licenziati, tra l’altro, è una paura che può portare il lavoratore a offrire nel tempo uno scarso rendimento. A tal fine la paura si vince quasi sempre con il dialogo. Ovverosia, parlando non solo con i propri colleghi, ma anche con il proprio supervisore.

Se proprio il peggio non si può evitare, è bene vedere il licenziamento con la possibilità di un nuovo inizio. A partire dal fatto che, durante la ricerca di una nuova occupazione, ci sarà la possibilità di passare più tempo con i propri cari e con i propri amici. Così come, in attesa di nuove e interessanti opportunità occupazionali, chi perde il posto di lavoro potrà coltivare quegli interessi e quelle passioni per le quali prima il tempo da poter dedicare era davvero poco.

Lettura consigliata

