Quando si è ai fornelli si possono presentare diversi inconvenienti. Per quanto si possa essere esperti, in alcuni casi evitarli è veramente impossibile. Come succede, però, anche per le faccende domestiche, il metodo infallibile rimane quello di imparare dagli errori e, soprattutto, informarsi sui trucchi.

Infatti esistono moltissime strategie legate alle faccende di casa. Impararle, oltre a soddisfare la curiosità, potrebbe rivelarsi estremamente utile.

L’attesa infinita

Dunque, l’ambiente che più di tutti potrebbe causare qualche inaspettato imprevisto è la cucina. Da un timer impostato male a una bruciatura dovuta alla disattenzione, ahimè le cose che possono succedere sono tante.

Innanzitutto è necessario sottolineare come, quando si è ai fornelli, la prima cosa che si deve perseguire è l’attenzione. Essere vigili e attenti in cucina è la prima arma contro imprevisti che potrebbero rivelarsi pericolosi.

La seconda arma, come detto, è quella di apprendere metodi per evitare intanto di perdere tempo non necessario, e poi per svolgere più facilmente il lavoro. Un imprevisto che accade spesso per mancanza di attenzione è quello della fuoriuscita dell’acqua dalla pentola.

Ecco, dunque, come evitare di far strabordare l’acqua quando bolle con questo utensile presente in ogni cucina.

Un cucchiaio di legno

Per quanto possa sembrare semplice, questo metodo se eseguito bene risulta infallibile.

Posizionando un cucchiaio di legno sopra la pentola, l’acqua anche raggiunta l’ebollizione non strariperà. Anche se ci distraiamo nell’attesa, dunque, non ci ritroveremo a dover pulire i fornelli a causa di questo inconveniente.

l processo per cui questo metodo funziona è, ovviamente, spiegato dalla chimica. Il cucchiaio, infatti, è composto da un materiale idrorepellente che possiede una temperatura nettamente inferiore ai 100 gradi.

Questo fa sì che le bolle d’acqua, quando ci entrano a contatto, scoppino e tornino in superficie. Con un semplicissimo trucco, ecco come evitare di far strabordare l’acqua quando bolle con questo utensile presente in ogni cucina.