I controlli per guida in stato di ebbrezza sono ancora più frequenti da quando il numero degli incidenti stradali con gravi conseguenze è purtroppo aumentato. Con l’imminente riapertura dei locali serali si prevede che il numero dei controlli cresca ulteriormente. Quindi è bene non trovarsi impreparati e sapere come evitare di commettere un reato se la Polizia impone un alcol test.

A volte gli automobilisti fermati rifiutano di sottoporsi al test perché si illudono in questo modo di evitare le sanzioni collegate all’aver bevuto troppo.

Si rischia di commettere un secondo reato

Quegli automobilisti rischiano invece di commettere un altro e diverso reato. Infatti se il guidatore viene condotto in una caserma munita degli apparecchi necessari per effettuare il test non può rifiutarsi di eseguirlo. Infatti il reato che si rischia consiste proprio in questo, ossia nel rifiutarsi di sottoporsi ad un esame che la legge impone come necessario.

Non si può dare nessun consiglio su come evitare di commettere un reato se la Polizia impone un alcoltest?

Il suggerimento arriva dalla Cassazione

In realtà una possibilità per aiutare l’automobilista c’è e la suggerisce proprio la Corte di Cassazione. L’aiuto arriva dalla sentenza 12.141 del 2021 che riguarda un caso particolare. L’automobilista era stato portato dalla Polizia in una caserma a circa 25 km dal luogo dell’incidente perché in caserma c’era l’apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico. Il guidatore non si era opposto all’accompagnamento in Questura. Successivamente, nei vari gradi di giudizio, aveva cercato di impugnare gli esiti di quegli esami sostenendo che la legge non prevedesse l’accompagnamento coattivo in caserma.

Cosa fare in pratica

La Corte di Cassazione conclude che il guidatore può opporsi all’accompagnamento coattivo in caserma, perché la legge prevede che le pattuglie debbano avere il kit di rilevazione a bordo. Se però non si oppone e segue i militari in caserma, dopo non può opporsi all’esecuzione dell’alcoltest. Opporsi agli accertamenti è infatti reato. Quindi se si vuole evitare un accertamento sfavorevole bisogna affermare che non si intendono seguire i militari fino alla caserma. Ovviamente bisogna essere sufficientemente lucidi per poterlo fare.