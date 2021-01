Tutti abbiamo provato la spiacevole sensazione di doversi alzare dal letto caldo durante la notte perché si deve andare in bagno. Ebbene, oggi vogliamo proporre delle soluzioni che permettono di ridurre la frequenza di queste alzate notturne e regalarci un sonno maggiormente ristoratore.

Spesso soluzioni come quelle di decidere di non bere la sera non solo non sono efficaci ma possono addirittura nuocere alla salute.

Vediamo quindi come evitare di andare continuamente in bagno di notte adottando delle soluzioni adeguate.

La produzione fisiologica di urina va da 1 a 2 litri al giorno e solo il 25% di questa durante la notte. Pertanto in teoria si dovrebbe essere in grado di superare tutta la notte senza dover andare in bagno. Se questo non accade probabilmente la vescica risulterà iperattiva. Questo disturbo statisticamente colpisce più le donne che gli uomini, ma anche l’età gioca un ruolo importante. Sicuramente è raccomandato rivolgersi ad un medico per valutare l’entità del problema ed eventualmente seguire una terapia medica adeguata.

Tuttavia esistono alcune strade alternative che possono essere affiancate alle terapie tradizionali.

Rafforzare il pavimento pelvico

Il primo suggerimento che può rivelarsi molto utile è quello di rafforzare il pavimento pelvico. Infatti, è spesso la debolezza di questi muscoli a causare lo stimolo continuo alla minzione. Un esercizio utile può essere quello di contrarre i muscoli, come a voler trattenere il flusso di urina per 10 secondi e poi rilasciare. Questo esercizio va eseguito in almeno 5 ripetizioni e può essere replicato durante l’arco della giornata. È adatto a persone di qualsiasi età e non vi sono controindicazioni nel farlo.

Mangiare l’uvetta

Dalla tradizione si tramanda una leggenda che sembra sia efficace, ossia mangiare 25 grammi di uvetta un’ora prima di coricarsi. Un rimedio la cui utilità si basa solo sulle testimonianze di chi l’ha provato per ridurre la necessità di andare in bagno durante la notte. A meno che non si stia seguendo un regime alimentare ipocalorico, tentar non nuoce.

Ebbene abbiamo cercato di fornire utili consigli su come evitare di andare continuamente in bagno di notte. Ovviamente se il problema si ripete o la sua forza è tale da creare problemi, ricordiamo di rivolgersi ad un esperto per una valutazione accurata ed individuale di eventuali patologie.

