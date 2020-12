Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non c’è ingrediente più fondamentale nella dieta degli abitanti di tutto il mondo del riso. Naturalmente nel corso dei secoli abbiamo trasformato questo umile cereale in mille pietanze raffinate, dai risotti (ottimo quello con porri e noci), ai contorni, ai dolci, perfino al pane e alla pasta.

Ma il riso è buonissimo anche semplicemente bollito. Il riso bollito ci regala moltissimi benefici, ed è un alleato potente in caso di disturbi allo stomaco e all’intestino.

Come molti avranno notato, però, il riso bollito presenta un piccolo, disgustoso inconveniente.

Spesso sulla superficie dell’acqua di cottura si forma una sorta di ‘pellicola’ bianca, che può anche diventare molto densa. Questa pellicola rischia di rovinare il sapore e l’aspetto della nostra pietanza. Ma niente paura, esiste un metodo molto semplice per sbarazzarsene.

Ecco come evitare che si formi una pellicola di amido durante la cottura del riso.

È normale che si formi una pellicola

Quando cuociamo il riso, i chicchi di questo cereale rilasciano una sostanza chiamata amido. L’amido è una componente naturale dei chicchi di riso, ed è presente anche negli altri cereali. Tuttavia, quando facciamo bollire il riso, l’amido si libera dai chicchi, e assorbendo l’umidità si trasforma in una pellicola spumosa e appiccicosa che galleggia sulla superficie dell’acqua. Anche se non crea alcun problema per la salute, la pellicola di amido non è bella a vedersi, e comprensibilmente molti preferiscono liberarsene.

Laviamo accuratamente il riso sotto l’acqua corrente

Alcuni tipi di riso contengono più amido di altri. I risi bianchi e ‘polverosi’ sono quelli che ne contengono di più. Per evitare che si formi una pellicola di amido sulla superficie del riso, bisogna giocare d’anticipo, e agire prima della cottura. Invece che buttare il riso direttamente nell’acqua, dobbiamo prima sciacquarlo. Mettiamo il riso in un colapasta e sciacquiamolo con attenzione sotto abbondante acqua corrente. Dovremo continuare a lavarlo fino a quando l’acqua che finisce nello scolo non sarà completamente trasparente. Il riso continuerà a rilasciare amido per diversi minuti, quindi ci vorrà un po’ di pazienza.

Dopo un accurato lavaggio, il riso non rilascerà più amido durante la cottura, e potremo dire addio alla disgustosa pellicola biancastra che si forma sulla superficie dell’acqua.