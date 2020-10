Ragno porta guadagno, però in casa nessuno lo vuole. Appena si vede un ragnetto in casa scatta l’allarme. Esiste un modo per evitare che si creino ragnatele? Ovviamente sì, ed è un metodo facilissimo. Solitamente i ragni con le loro ragnatele si trovano sempre negli stessi posti. Questi sono angoli, dietro le porte oppure tra un mobile e un altro se sono vicini. I ragni amano i posti, ovviamente, dove possono costruire la loro ragnatela.

Quelli che si trovano in Italia, soprattutto quelli che si trovano in casa, sono innocui. Tranne il ragno violino che è stato trovato un po’ di tempo fa in Nord Italia. Quello tanto innocuo non è. Sembra un ragno assolutamente inutile, piccolo, ma se punge è abbastanza pericoloso. Quindi, quando si tratta con un ragno bisogna fare sempre molta attenzione, perché non essendo degli esperti non si sa mai quale razza si ha di fronte a sé.

Addio ragni e ragnatele dalle case

Dunque, dato che il ragno violino in casa non lo si vuole, e in generale non si vuole nessun ragno, come evitare che si creino ragnatele in casa? Quelle che già ci sono è abbastanza facile farle fuori. È possibile usare la scopa, se ne avete ancora una in casa, oppure direttamente l’aspirapolvere che li aspirerà insieme alla loro ragnatela. E allora, come evitare che si creino ragnatele in casa?

Per prevenire la formazione di ragnatele e dunque ragni, è necessario creare una piccola miscela di aceto di vino e acqua. Bisogna inserire questa miscela in uno spruzzino e spruzzarla sopra la parete o angolo dove stava il ragno. In questo modo l’azione acida dell’aceto di vino renderà la zona ostile al ragno. Quindi se si spruzza questo prodotto in giro per casa sarà possibile dire addio alle brutte e fastidiose ragnatele.

Dunque, la prossima volta che ci si reca al supermercato, se già non è in casa, sarà necessario comprare dell’aceto di vino per far sparire i ragni da casa. Magari si può aspettare dopo Halloween, le ragnatele potrebbero, in questo periodo dell’anno, fare atmosfera.

