Nella vita ci sono sempre delle persone, spesso parenti o partner controllanti, a cui certe cose è meglio non dirle. Questo non per cattiveria, ma per evitare discussioni e critiche inutili.

Per questo è consigliabile controllare le impostazioni di tutti i social media presenti sul telefono. E a tale scopo, quindi, è necessario chiudere il profilo Instagram e impostare su Facebook delle restrizioni, in modo da non consentire la visualizzazione di certi contenuti a tutti.

Ma sicuramente manca qualcosa di elementare: l’app di messaggistica istantanea presente sugli smartphone di tutti. Allora oggi spiegheremo, appunto, come evitare che le persone sbagliate ci controllino su WhatsApp.

I contenuti di WhatsApp

WhatsApp da non molto tempo ha aggiunto delle funzioni per intrattenere i suoi utenti. Ad esempio è possibile inserire una frase che esprima i nostri pensieri, oppure aggiornare il proprio stato, con delle storie.

Queste ultime sono delle immagini o dei brevi video che possono essere registrati in tempo reale e possono essere visibili a tutti gli utenti registrati in rubrica o addirittura anche agli sconosciuti.

Queste “istantanee”, apparentemente innocenti, possono però fornire diverse informazioni su di voi a chi le guarda. E allora come evitare che le persone sbagliate ci controllino su WhatsApp?

Le opzioni da impostare

È molto semplice. Prima di tutto bisogna andare su “Account” poi su “Privacy”. Lì è disponibile un elenco di opzioni tra cui figurano “Ultimo accesso” e “Foto profilo”. È presente anche una sezione dedicata alle “Storie”. È preferibile impostare tutte queste voci in modo che siano visualizzabili solo ai nostri contatti e non a tutti. Per quanto riguarda, invece, le “Storie”, nello specifico, basta andare su “Stato”, selezionare “Visibile ai miei contatti tranne…” e scegliere, quindi, le persone che si vogliono tagliare fuori.

In questo approfondimento abbiamo spiegato come evitare che le persone sbagliate ci controllino su WhatsApp. Sul nostro sito sono presenti altri articoli che parlano di come salvaguardare la propria privacy. Ad esempio, in quest’articolo, si spiega come visualizzare i messaggi senza che l’altro lo sappia.