L’obiettivo di molti è quello di capire come utilizzare al meglio le tante applicazioni che sono ormai disponibili negli store, ovvero nei negozi virtuali di app. Ad oggi, infatti, lo smartphone è diventato vitale ed estremamente necessario per le faccende quotidiane.

Comprenderne appieno il funzionamento, dunque, risulta importantissimo. Assieme ai giochi e alle applicazioni che si occupano di trasporti e consegne, le più scaricate sono quelle di interazioni sociali. Instagram, Facebook e tutti gli altri social fanno ovviamente parte di questa categoria.

La memoria del telefono

Negli ultimi anni, però, il vero grande successo l’ha ottenuta l’applicazione di messaggistica istantanea per eccellenza, ovvero WhatsApp. Sono tantissime le funzioni che si possono scoprire utilizzandola. Alcune di queste risultano essere estremamente utili e interessanti. Per quanto ci migliorino la qualità di vita, tuttavia, questi programmi hanno un peso non influente sulla memoria del nostro dispositivo.

Insieme al peso effettivo che l’app apporta alla capacità che lo smartphone può sostenere, ciò che più occupa le riserve di memoria sono i file che si scambiano continuamente gli utenti che popolano WhatsApp.

Con file si intende messaggi vocali, ma soprattutto foto e video. Con un semplice metodo, però, sarà possibile evitare che la memoria venga occupata più del dovuto.

Dunque, ecco come evitare che le foto e i video di WhatsApp intasino la galleria del telefono.

I tre puntini delle impostazioni

Per evitare che ogni foto, ogni video e ogni GIF rimanga nella galleria del telefono, basterà cambiare un’impostazione direttamente all’interno dell’applicazione.

La maggior parte dei file che si inviano, infatti, sono comodi al momento, come ad esempio degli appunti o degli screenshot, ma non vale la pena conservarli.

Per fare ciò basterà, dunque, aprire WhatsApp e cliccare sui tre puntini in alto a destra. Dopodiché premendo su “Altre impostazioni” sarà possibile levare il salvataggio automatico dei file in galleria. Addirittura vi sono dei metodi per applicare una selezione ulteriore e decidere cosa salvare e cosa cancellare, come viene spiegato in questo articolo.

In tre semplici passi, dunque, ecco come evitare che le foto e i video di WhatsApp intasino la galleria del telefono.