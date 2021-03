Conoscere le giuste tecniche di conservazione degli alimenti e degli altri strumenti che abbiamo dentro casa è senza dubbio importante. Infatti tramite quest’ultime possiamo permetterci di sfruttarli al meglio e, di conseguenza, per più tempo. Oggi ci concentreremo sull’aspetto alimentare e, in particolare, su come far durare a lungo un alimento che, quasi in tutte le case italiane, è regolarmente presente in cucina. Ecco dunque come evitare che l’aglio germogli velocemente grazie a questa importante precauzione.

Basta una disattenzione

Capita a molti di apprestarsi a preparare una ricetta e rendersi conto all’ultimo che uno degli ingredienti risulta inutilizzabile perché andato a male. Si tratta di una situazione frustante che però è possibile evitare, serve solamente fare attenzione. Difatti solitamente è una semplice distrazione a provocare un rapido acceleramento del processo di maturazione di alcuni alimenti, che diventano così non più commestibili. Per questo motivo oggi vogliamo parlare di cosa può aiutarci a mantenere a lungo uno degli ingredienti più utilizzati in assoluto. Infatti vediamo come evitare che l’aglio germogli velocemente grazie a questa importante precauzione.

Una questione di temperatura

Come anche le patate, l’aglio con il passare dei giorni andrà a mostrare dei germogli, classico segno del processo di maturazione. Sebbene per alcuni sia possibile mangiarlo anche così, la maggior parte delle persone preferisce consumarlo prima che questi si presentino. Per cercare di rallentare il più possibile la loro apparizione dunque, è necessario porre attenzione a un piccolo dettaglio a cui forse non tutti fanno caso. Parliamo, come avremo capito, della temperatura. Infatti l’aglio deve essere conservato in luoghi che non siano eccessivamente caldi.

Per regolarci, la temperatura non dovrebbe mai andare sopra i quindici gradi. Ora che si avvicina la stagione calda e in alcune ore si potrebbero toccare temperature ben più alte, dobbiamo prestare attenzione. Conserviamolo dunque in luoghi dove non arriva luce solare e dove, possibilmente, circoli tanta aria. In molti ad esempio individuano una mensola della cucina non toccata dai raggi solari a nessuna ora del giorno. Basta questa semplice precauzione generale per poter utilizzare il nostro aglio per moltissimo tempo, senza preoccuparci dei fastidiosi germogli. Provare per credere.