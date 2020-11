Gli elettrodomestici che sono presenti all’interno dell’abitazione sono ormai diventati necessari per portare a termine le faccende domestiche quotidiane.

Questi apparecchi non risultano comodi solamente perché riducono enormemente i tempi, ma anche perché ottengono risultati migliori. Grazie alla ormai avanzata tecnologia di cui dispongono, un moderno bucato in lavatrice, ad esempio, darà molti più risultati di un lavaggio a mano.

La comodità del forno a microonde

Un ambiente della casa, che solitamente è colmo di elettrodomestici, è certamente la cucina. Dalla lavastoviglie ai frullatori. E la lista si allunga a seconda della comodità che abbiamo scelto di avere quando siamo ai fornelli. Entrato, ormai qualche anno fa, nelle nostre case, il forno a microonde, ha di certo rivoluzionato i tempi, a volte molto lunghi, che la cucina necessita.

Oltre alla velocità con cui si possono riscaldare le pietanze, il microonde incide anche notevolmente sulla pulizia della cucina. Infatti, utilizzando questo elettrodomestico, non si ha il bisogno di sporcare pentole, padelle e teglie. Le comodità che ne possono derivare sono numerosissime.

Eppure, a meno che non si disponga degli ultimi modelli, se non si conoscono tutti i trucchi potrebbe non essere utilizzato al meglio. Ecco, dunque, come evitare che la parte centrale del piatto scaldato al microonde rimanga fredda.

Lo spazio circolare

Nel caso non si disponga di un microonde che abbia il piatto girevole, un inconveniente che può verificarsi spesso è quello della scarsa omogeneità di cottura. Ovvero la parte centrale del piatto non riesce a scaldarsi quanto i lati, facendo rimanere fredda una parte della pietanza.

In caso questo avvenga, basterà semplicemente creare uno spazio circolare al centro del piatto. Allontanando il cibo dal centro, si scalderà nella sua totalità, e non si incorrerà più nel problema di dover rimettere il piatto in forno e attendere nuovamente.

Ecco, dunque, come evitare che la parte centrale del piatto scaldato al microonde rimanga fredda.