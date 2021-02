La frangia è croce e delizia di molte di noi. Spesso questo taglio ci dona, ma è difficile da gestire. La frangia infatti va tagliata con regolarità. Ma non solo, chi ha i capelli ricci o mossi frequentamente deve lisciarla. E che dire infine della pulizia? Spesso infatti la frangia si sporca molto prima del resto dei capelli. In questi casi non sappiamo se resistere qualche giorno con la frangia sporca o fare lo shampoo prima del previsto. Per fortuna esistono dei trucchi che possiamo adottare per toglierci questo problema. Ecco come evitare che la frangia si sporchi e diventi unta prima del resto dei capelli.

Come evitare che la frangia si sporchi

La frangia è un elemento della nostra capigliatura molto particolare. La sua posizione e lunghezza aumentano infatti il rischio che questa si sporchi velocemente. Possiamo però rallentare questo processo con facilità. Prima di tutto dobbiamo evitare di toccare costantemente la frangia. Spesso infatti come tic nervoso o per assicurarci di essere in ordine passiamo le mani in questa parte dei nostri capelli. Ciò però rende la frangia molto più grassa. Siccome la frangia tocca direttamente la nostre fronte dobbiamo anche fare attenzione al trucco. L’uso di fondotinta o make-up pesante, che entra a contatto con la frangia, ungerà i capelli molto velocemente. Quando facciamo sport, inoltre, è importante spostare la frangia dalla fronte in modo da non farla entrare a contatto col sudore. Per fare ciò possiamo usare fasce per capelli o pinzette.

Come pulirla

Ora sappiamo come evitare che la frangia si sporchi e diventi unta prima del resto dei capelli. Che fare però quando è troppo tardi e la nostra frangia è già troppo sporca? Anche in questo caso fortunatamente abbiamo a disposizione un paio di opzioni. La prima è quella di utilizzare dello shampoo secco solo sulla frangia. In questo modo doneremo a questa parte della nostra chioma un aspetto più pulito senza dover lavare i capelli. Oppure, in alternativa, possiamo lavare solo la frangia. In questo caso il metodo più semplice e veloce è quello di usare lo shampoo e sciacquare i capelli direttamente sul lavandino. Dopodiché non resta che passare il phon e voilà, la frangia sarà pulita e ordinata in pochi minuti!