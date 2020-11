Ogni volta che uno fa un piccolo o minimo movimento, il letto cigola e fa rumore. Ma come si fa a farlo stare zitto? Sembra impossibile, ma in realtà non è. I motivi per cui un letto cigola sono molteplici, e possono essere legati sia ad un leggero difetto di fabbrica del prodotto, sia all’usura di quest’ultimo.

Il letto è un oggetto importante della vita di tutti i giorni, così come il materasso. Giocano entrambi un ruolo fondamentale per la salute dell’essere umano. A volte però si finisce tardi di lavorare, si torna a casa, ci si butta sul letto per fare una bella dormita. E qualcosa decide di interrompere il sonno: il cigolio del letto. Ma come evitare che il letto cigoli?

Ecco cosa fare se il letto fa rumore

Il letto che cigola può essere veramente fastidioso. Ma ecco come evitare che il letto cigoli. Dunque, la prima cosa che bisogna fare è analizzare bene il rumore e la sua provenienza. Il rumore può essere legato ad una gamba di un letto, perché magari più piccola per colpa di un difetto di fabbrica. Oppure può essere legata ad un doga o ancora magari ad una vite.

Nel primo caso sarà dunque necessario far sì che la gamba più piccola diventi della stessa dimensione delle altre tre, magari mettendo un pezzo di carta sotto, oppure se si desidera un lavoro fatto bene è possibile andare da un falegname. Nel caso delle doghe, invece, è necessario controllare che siano tutte bene inserite nei loro luoghi e che non sfreghino tra di loro. Se necessario è possibile aggiungere un po’ di grasso nelle fessure delle doghe in questo modo non dovrebbero più cigolare.

Ultima analisi da fare, anche per un discorso di sicurezza, è quello di controllare bene le viti. Infatti magari con il tempo una vite si potrebbe essere svitata e questo potrebbe causare un letto rumoroso.

