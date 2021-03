I cani amano follemente giocare, non è una novità. Per loro passare del tempo di qualità con il loro padrone è importantissimo.

Ebbene, uno dei giochi più amati dai quattro zampe è quello del riporto.

Si tratta di un’attività tutt’altro che banale, infatti nel cane durante questo gioco si risveglia l’innato istinto predatorio. Una sorta di ritorno alle origini che farà amare al nostro amico rincorrere questi oggetti e riportarceli (forse).

Non è raro vedere cani completamente assorbiti da questo gioco, quasi al limite della follia. Ma perché i cani sono così ossessionati dal gioco della pallina? Ecco come evitare che il gioco preferito dai cani si trasformi in un problema.

È bene premettere che non tutti i cani che amano ricorrere la pallina ne sono dipendenti. In alcuni casi però si è di fronte a una vera e propria ossessione.

La preda

Solitamente quando il cane rincorre la pallina che gli lanciamo si rende conto che si tratta di un gioco. Tuttavia l’istinto predatorio che si risveglia in lui lo spinge a rincorrerla con una certa foga.

Proprio come se si trattasse di una preda in carne ed ossa il cane non riesce ad allontanarne lo sguardo. Sguardo fisso sulla preda, rincorsa e nel momento in cui la raggiunge oltre a morderla la scuote per darle un colpo decisivo.

Quando, dopo aver agguantato la preda il padrone gliela chiede indietro non è inusuale riscontrare una sorta di contrarietà da parte del cane.

Ossessione

Per capire se il nostro cane è ossessionato dalla pallina si dovrà cercare di distrarlo con qualche altro gioco. Infatti, nel caso di ossessione sarà molto difficile farlo concentrare su altre attività.

L’attenzione sarà tutta per la pallina con abbai, guaiti e salti fino a quando non otterrà quello che vuole.

Il problema è che il cane ossessionato dal riporto tenderà a rifiutare quasi tutti gli altri giochi.

Quando il cane gioca con la pallina si stimola nel suo corpo la produzione di dopamina e di adrenalina. Per cercare di fargli scaricare l’adrenalina che ha in corpo, poi, è consigliabile mettergli a disposizione un osso da sgranocchiare. Questo porrà fine alla sessione di gioco e permetterà al cane di concludere la fase di “predazione”.

Un errore che, frequentemente, viene commesso dai proprietari di cani è lanciare in maniera ossessiva la pallina al cane cercando di stancarlo.

È molto difficile stancare il cane in questo modo, sarebbe meglio preferire giochi che gli fanno utilizzare altri sensi, come ad esempio l’olfatto.

Come evitare che il gioco preferito dai cani si trasformi in un problema

Ci sono alcuni modi per evitare che il gioco preferito dai cani si trasformi in un problema.

Innanzitutto, bisognerebbe cercare di fare giocare il cane solamente quando è tranquillo.

Prima di iniziare il gioco ordinare al cane di mettersi seduto, una volta rispettato l’ordine sarà possibile cominciare. Bisogna sempre ricordare che siamo noi a decidere quando iniziare e quando terminare il gioco.

Inoltre, sarebbe bene che il cane impari a restituire sempre la pallina. Premiare l’animale quando si comporta correttamente con una carezza o un piccolo biscottino.

Si consiglia la lettura di questo articolo per scoprire quali piccole attenzioni renderanno felice il nostro cane.