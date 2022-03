Gli animali domestici sono amici fedeli che ci tengono sempre compagnia. Migliorano la nostra vita e ci rendono felici. Cani e gatti hanno la capacità di farci rilassare e dimenticare i ritmi frenetici della giornata. Allontanando lo stress e ad abbassando i livelli di ansia. Inoltre, le passeggiate con il cane potrebbero giovare alla nostra forma fisica e renderci meno pantofolai. Insomma, gli animali domestici ci riempiono di affetto e aiutano la nostra salute.

Come evitare che il gatto graffi il divano con le unghie e si arrampichi continuamente sulle tende

Vivere con i nostri amici pelosi implica necessariamente delle responsabilità e anche essere pronti a risolvere qualche guaio.

Ad esempio, il gatto è un animaletto meraviglioso e affascinante. Sicuro di sé, indipendente, silenzioso e, alle volte, meno affettuoso di un cane. Ama sempre sperimentare, estremamente curioso e dalle capacità mnemoniche davvero eccezionali. Riesce, poi, ad essere anche molto giocherellone e riempirci di affetto.

Ma spesso, questi felini potrebbero combinare dei veri e propri guai in casa. Non è raro vederli graffiare mobili, divani e carte da parati.

Non si tratta di un dispetto, ma di un istinto naturale per marcare il territorio. Inoltre, il divano è il posto perfetto per allungare la schiena e limare le unghie.

Per evitare il nostro complemento d’arredo si rovini, cerchiamo di offrire al gatto degli oggetti adeguati che distolgano la sua attenzione dal divano.

Possiamo comprare un tiragraffi, un accessorio più o meno di grandi dimensioni, che permette al nostro felino di affondare le unghie. Questa struttura dovrà essere stabile e realizzata con materiali di qualità.

Ma ancora, per cercare di dissuaderlo da questa pratica, cerchiamo di coprire il divano con un materiale che non sia di suo interesse. Ad esempio la plastica, che per lui risulta troppo liscia.

Il gatto graffia il divano spesso anche per noia. Quindi cerchiamo di attirare la sua attenzione porgendogli un gioco in stoffa o un oggetto di suo gradimento.

La soluzione per le tende

Sappiamo che il gatto ama esplorare e arrampicarsi. Ecco perché non dobbiamo limitare questo suo istinto. Ma quando il suo obiettivo è arrampicarsi sulle tende di casa, dobbiamo assolutamente distrarlo. Anche in questo caso, il tiragraffi e i piccoli giochi sono un ottimo diversivo. Non dimentichiamo che i gatti sono attratti dalle scatole vuote, quindi possiamo procurarcene una e lasciarla sul pavimento.

Ecco come evitare che il gatto graffi il divano e rovini le tende di casa, grazie a questi piccoli trucchetti.

