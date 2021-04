Per quanto sia piacevole avere in casa un animale domestico, è inutile negare che alle volte può diventare veramente difficile arginare i danni che quest’ultimo può creare. Eppure la prima cosa da fare è quella di non farsi scoraggiare. Infatti esistono sempre delle soluzioni che possiamo mettere in campo per evitare che alcuni suoi comportamenti si ripetano. Di modo da condurre, finalmente, una convivenza armoniosa e felice. Così anche da godersi appieno tutti i benefici che la presenza di un amico a quattro zampe può donare. Non a caso tra poco vedremo come evitare che i gatti graffino continuamente il divano seguendo questi tre semplici consigli.

Una brutta abitudine

Certamente i problemi che ci troviamo ad affrontare cambiano a seconda del fatto che condividiamo casa con un cane o con un gatto. In quest’ultimo caso se da un lato non dovremo affrontare le spiacevoli situazioni con i vicini causate da abbai e rumori, dall’altro potremmo doverci trovare a che fare con un diverso tipo di conseguenze. Come appunto quella rappresentata dalla brutta abitudine che questi felini hanno di farsi le unghie su diverse superfici. Bene, per questo motivo, scopriamo come evitare che i gatti graffino continuamente il divano seguendo questi tre semplici consigli.

Tre ottime soluzioni

Per risolvere definitivamente questo problema e non avere paura ogni volta che rientriamo a casa di trovare il divano graffiato, possiamo agire su più fronti. Tre in particolare. La prima cosa da fare, che poi è anche la più efficiente, è quella di coprire il divano con una pellicola trasparente. In questo modo non solo il colore, e dunque l’arredamento del salotto, non ne risentiranno, ma anche il micio smetterà di graffiare. Questo perché non avrà piacere a farsi le unghie sulla superficie della pellicola, e già dopo pochi tentativi rinuncerà del tutto. Il secondo fronte su cui agire riguarda proprio il felino.

Infatti, per quanto possa sembrare scontato, la cosa migliore da fare in questi casi è assicurarsi che il gatto abbia un altro posto dove rifarsi le unghie. Per mantenerle corte è anche possibile spuntarle peiodicamente. Infine un’ottima idea è quella di dotarsi di uno spruzzino contenente semplice acqua di rubinetto. I gatti infatti non amano l’acqua, e per questo possiamo usarlo come repellente nel momento in cui si avvicinano al divano per graffiarlo. Basterà averlo sempre a disposizione, e spruzzarglielo addosso quando necessario. Solamente seguendo questi tre accorgimenti non avremo più a che fare con questo problema. Provare per credere. Ecco dunque come evitare che i gatti graffino continuamente il divano seguendo questi tre semplici consigli.