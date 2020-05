Tutti coloro che indossano gli occhiali, anche solo per lavorare hanno lo stesso identico problema. Ma come evitare che gli occhiali scivolino dal naso? Gli occhiali sono ormai diventati un vero e proprio accessorio e sono sempre di più i brand che inseriscono nella loro gamma prodotto gli occhiali.

Se continui a spingere gli occhiali sul naso, potrebbe essere giunto il momento di sistemarli in modo che non scivolino più. Se non hai tempo da perdere, esistono diversi modi rapidi per ripararli a casa. Per una soluzione permanente, invece, potresti aver bisogno di sistemare la montatura, in modo che gli occhiali rimangano fermi sul viso. Una volta riparata la montatura, gli occhiali non si muoveranno più.

Quali sono le migliori soluzioni? Come evitare che gli occhiali scivolino da naso?

Lavarsi il viso per rimuovere un eventuale eccesso di sebo può essere una prima soluzione. Il sebo può far scivolare gli occhiali sul naso, pertanto cerca un prodotto naturale per la pelle in grado di rimuoverlo e lavati il viso una o due volte al giorno per un risultato migliore. Oppure puoi avvolgere un elastico per capelli intorno alle asticelle degli occhiali per aumentarne l’aderenza al viso. Procurati due piccoli elastici per capelli, assicurandoti che siano dello stesso colore della montatura affinché si mimetizzino per bene e non siano troppo evidenti. Infine puoi sostituire i i naselli se gli occhiali scivolano.

Usa un piccolo cacciavite presente in un kit di riparazione di occhiali per allentare la vite sul nasello e rimuoverlo. Sostituiscilo con uno nuovo e rimetti al suo posto la vite prima di procedere con l’altro nasello. Ci sono però montature che non hanno i naselli giustamente qualcuno potrà notare. Ma non è un problema perché infatti questi si possono acquistare comodamente su internet e applicare sugli occhiali. Importante poi è stringerli per renderli giusti per il vostro volto.