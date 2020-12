Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Natale è davvero dietro l’angolo. Pochi giorni e potremo aprire regali, mangiare e goderci le decorazioni natalizie. Anche se sarà un Natale “ristretto”, ciò non vuol dire che le singole famiglie non si potranno godere l’albero e le decorazioni di casa propria. Anzi, nella tranquillità del proprio salotto sarà tutto ancora più magico!

Se a causa della frenesia dell’ultimo periodo non siamo riusciti a decorare casa come avremmo voluto, non preoccupiamoci. Infatti, c’è ancora tempo per creare delle decorazioni last minute. Coinvolgiamo anche i nostri bambini e creiamo delle splendide decorazioni di Natale partendo dalle arance.

Come essiccare le arance per fare profumatissime decorazioni natalizie last minute

Prima di iniziare dovremo procurarci qualche arancia, della carta assorbente e dovremo preriscaldare il forno a 120°C. Quindi laviamo accuratamente le arance sotto acqua corrente e tagliamole a fettine. Si consiglia di fare fettine spesse circa mezzo centimetro. Se così ci appaiono troppo sottili, va benissimo anche arrivare a un centimetro.

Per far essiccare al meglio le nostre fettine di arancia, posizioniamole tra due fogli di carta assorbente. Tamponiamo bene le fettine. Quindi cambiamo i fogli di carta assorbente con altri puliti e posizioniamo il tutto su un termosifone per circa 15 minuti.

Gli ultimi passaggi

Come essiccare le arance per fare profumatissime decorazioni natalizie last minute? Facile: con il forno! Dopo aver lasciato le nostre fettine per qualche minuto sul termosifone, togliamole dalla carta assorbente. Posizioniamo le fettine su una teglia con carta da forno e inforniamole a 120°C per 1 ora. Quindi spegniamo il forno e teniamolo leggermente aperto. Lasciamo le fettine di arancia nel forno per altre 6 ore (o anche per tutta la notte).

Dopo 6 ore possiamo sfornare le nostre fettine di arancia essiccata. Procuriamoci dello spago o dei nastri colorati e facciamoli passare nella fettina. Per farlo, basta fare un piccolo foro vicino alla buccia aiutandoci con un coltello. Ora le nostre profumatissime decorazioni sono pronte per essere sparse in casa!