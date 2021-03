La grande distribuzione ci offre una varietà enorme di prodotti e fra questi bisogna districarsi ogni volta che si va al supermercato a fare la spesa. Vediamo, allora, come essere vincenti al supermercato risparmiando molti soldi sulla spesa.

Comprare per risparmiare

Quando entriamo in un supermercato è perché vogliamo risparmiare o comunque perché vi possiamo trovare un buon affare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Il supermercato sa che deve offrire al consumatore un’esperienza di acquisto “win-win” come direbbero gli americani, cioè qualcosa in cui ci va a guadagnare sia il supermercato stesso e sia l’acquirente. Ci sono così delle promozioni, dei volantini, dei “primo prezzo”, delle offerte ecc.

Tutte queste iniziative esistono per soddisfare la nostra intenzione fare un buon affare. Di fatto sono anche un motivo per molti di allungare la lista della spesa.

Acquisti inattesi

Se ci facessimo condurre dalla pura razionalità dovremmo preparare una lista di cose che effettivamente servano in casa e acquistare solo quelle.

L’esperienza però dice che la maggior parte delle persone che entrano nel supermercato ne escono fuori con carrelli pieni di cose che “potrebbero servire”. Probabilmente hanno visto delle occasioni, pensando che se sfuggite sarebbero perse per sempre.

Come essere vincenti al supermercato risparmiando molti soldi sulla spesa

Se si ha molta fantasia in cucina la cosa migliore è di preparare i piatti a seconda delle offerte migliori. Per fare questo bisogna informarsi in anticipo sulle offerte e pianificare i menu per qualche giorno. Con questo sistema in un mese si possono risparmiare anche qualche centinaia di euro.

Se, invece, si decide prima il menu, in questo caso per risparmiare è meglio informarsi sulle offerte di vari supermercati. Si potranno così acquistare gli articoli di cui si ha bisogno risparmiando un po’.

Ci sono persone abitudinarie, come gli anziani, che mangiano più o meno sempre le stesse cose, come riso e verdure a cena. In questo caso meglio trovare un accordo col supermercato. Si potranno acquistare determinati prodotti per un determinato periodo di tempo e accedendo a un prezzo migliore. È interesse anche del supermercato avere dei clienti fedeli e personalizzare gli acquisti.

Ecco in genere dove trovare le occasioni migliori al supermercato.