I capi di qualità dovrebbero avere un posto speciale nel nostro guardaroba perché sono destinati a durare nel tempo. Chi non ha mai scovato nell’armadio della mamma una camicia di seta o un golf in cachemire che non aveva perso fascino nonostante il passare degli anni? La moda, inoltre, ci indirizza verso la sostenibilità invitandoci a cambiare le nostre abitudini di consumo. Non più abiti “usa e getta”, ma capi accattivanti che possono essere utilizzati a lungo nella condivisione di uno stile di vita più consapevole. È importante scegliere con cura i materiali prediligendo le fibre naturali e riciclabili e i modelli senza tempo e senza stagionalità. Può essere un’occasione per riflettere su quali sono i nostri reali bisogni.

Quando acquistare?

Unico neo è il prezzo. Tutti i capi di buona fattura realizzati con materiali naturali costano mediamente più degli altri. Vedremo quindi come essere sempre chic acquistando capi sofisticati e di qualità a prezzi ridotti.

Ci sono negozi fisici e online che praticano saldi molto interessanti, anche oltre il 50%, in questo periodo dell’anno, abbassando notevolmente i prezzi man mano che la merce diminuisce e quando l’assortimento non è più completo. Bisogna cogliere l’attimo per acquistare capi che solitamente hanno costi proibitivi.

Come essere sempre chic acquistando capi sofisticati e di qualità a prezzi ridotti.

Cosa comprare allora?

Al primo posto la moda suggerisce sicuramente una camicia di pura seta, bianca o in una nuance chiara. Si può spaziare dall’avorio al beige oppure optare per i colori pastello che campeggiano nelle sfilate primaverili. La seta è calda d’inverno e fresca d’estate, non emana mai cattivi odori anche se il capo viene indossato per più ore consecutive e rende sofisticato ogni abbinamento.

È un tessuto che trasmette luminosità al viso di chi lo indossa con un effetto sorprendentemente ringiovanente. Coco Chanel amava dire che una camicia bianca è il migliore antirughe che ci sia.

Si può inoltre approfittare per acquistare dei jeans flare che pur nella loro semplicità stanno bene a tutte e sono molto trendy. I jeans sono un capo senza tempo e, indossati a ogni età, donano un aspetto giovane e sbarazzino. Li si può indossare anche nelle occasioni speciali mixandoli con giacche sofisticate e accessori eleganti.

Infine si può optare per un blazer, possibilmente in lana e seta o in pura lana, da indossare subito, sotto il cappotto, o da solo in primavera.

Sono capi destinati a durare nel tempo che si possono mixare con quelli che già abbiamo nel guardaroba per un risultato sicuramente chic e per uno stile personale unico.