Non tutti i mali vengono per nuocere, la situazione emergenziale sanitaria in Italia ha fatto scoprire nuovi orizzonti di vita. Scopriamo assieme come essere felici mischiando vacanza e lavoro da remoto. Un connubio perfetto per soddisfare i propri piaceri e lavorare con armonia.

Lo smart working è il segreto di questo successo. Gli italiani con l’introduzione di questo nuovo modo di affrontare le giornate sono passati dalla gita fuori porta alla vita fuori porta. Infatti, ogni italiano in smart working ha maggiore flessibilità nell’uso degli spazi e si è liberato dal fastidioso tran tran casa-lavoro. In merito, Airbnb ha effettuato un sondaggio su un campione di 2.000 dipendenti d’azienda. Il risultato è sorprendente: il 65% è più felice e ha più tempo per se stesso.

Come essere felici mischiando vacanza e lavoro da remoto

In effetti, due lavoratori su tre ha intenzione di lavorare da remoto, lontano dalla propria residenza. Facile intuire il motivo: la bellezza del luogo prescelto ha effetti positivi su benessere psicofisico, produttività e qualità del lavoro.

Italiani diventano nomadi

Dunque, gli italiani stanno rivedendo la propria idea di abitare. Cresce la voglia di sperimentare. Il 60% ha intenzione di trasferirsi e di lavorare da remoto lontano dalla propria residenza.

La rivoluzione del lavoro

Le nostre abitudini sono totalmente cambiate per colpa del coronavirus. Gli intervistati amano lo smart working, ma meglio se fuori porta. La classifica dei luoghi più desiderati per un cambio di scenario va da una casa vista mare, poi uno chalet in montagna e casa al lago. Infine la scelta di un attico in una grande città e di una casa in una città diversa.

Perché lavorare al mare e in montagna fa bene

Gli alloggi che consentono una passeggiata nei boschi o sulla spiaggia hanno benefici incredibili. Sfruttare questa possibilità anche per soli 20 minuti in pausa pranzo o dopo il lavoro, aiuta a diminuire i pensieri negativi.

Inoltre, ognuno di noi ha un maggior senso di benessere complessivo. Quindi, la bellezza del luogo ha effetti positivi sullo stato fisico e mentale. Gli intervistati hanno avuto un impatto benefico sulla qualità del lavoro per produttività e creatività.

I risparmi di tempo e i costi

Gli italiani risparmiando i tempi di trasferimento da casa – lavoro e viceversa, hanno potuto dedicare più momenti ai propri piaceri. Una vita fuori porta ha dei costi. Un terzo degli intervistati vorrebbe spendere meno di 50 euro a notte. Ecco come essere felici mischiando vacanza e lavoro da remoto.