Si avvicina velocemente l’estate e quest’anno rischiamo di arrivare alla prova costume decisamente impreparati. Complice forse anche la chiusura di palestre e piscine, abbiamo un po’ mollato nella cura della nostra estetica. È vero che magari abbiamo fatto delle lunghe passeggiate, o delle tonificanti corsette, ma non siamo andati a lavorare sulla zona dei fianchi. Ecco, allora come eliminare velocemente le maniglie dell’amore prima dell’estate evitando questa abitudine scorretta: mangiare male ai break di metà giornata. Non ci pensa mai nessuno, ma le due pause di metà giornata, soprattutto se fatte al lavoro, corrono il rischio di farci mettere su qualche chilo di troppo. Vediamo allora con i nostri Esperti come intervenire in questa situazione-

Occhio agli spuntini

Ecco come eliminare velocemente le maniglie dell’amore prima dell’estate evitando questa abitudine scorretta di mangiare male fuori pasto. Non è un caso se con la brutta stagione appesantiamo la bilancia di casa. Non è solo colpa del freddo, della voglia di stare in casa e della pigrizia stagionale. La colpa è anche della limitata scelta in fatto di spuntini intelligenti. A cosa ci riferiamo nello specifico? D’estate abbiamo un’infinita varietà di frutta di stagione, buona e succosa, ideale per gli spuntini lontani dai pasti. Cosa, che purtroppo non accade d’inverno, quando possiamo contare sulle mele, le pere, le arance e le banane. Che, in linea teorica non sarebbero poca cosa, ma ci invogliano decisamente meno rispetto alle più succulente: albicocche, ciliegie, pesche e susine. Per non parlare di melone e anguria.

La difficoltà di perdere peso lontano dai pasti

Se non abbiamo quindi una volontà ferrea e un piano di dimagrimento, seguito da uno specialista, il pericolo degli spuntini è più che mai concreto. Moltissime persone, infatti tendono a mangiare spuntini troppo calorici proprio a metà giornata, complici anche macchinette e distributori del lavoro. Ma, se vogliamo abbattere le maniglie dell’amore, oltre a dedicarci all’attività fisica, dobbiamo ricordarci di non assumere più di 100/120 kcal nei nostri spuntini. Quindi, da adesso in poi, frutta fresca a volontà per un pieno di nutrienti.

