A tutti piace avere una tappezzeria perfetta. Che si tratti del rivestimento della nostra auto, dei nostri mobili, o dei nostri divani, ci piace vederla pulita. Ma c’è un problema che spesso si presenta in questi casi. Quale? Semplice. La tappezzeria è facilissima da sporcare. È molto comune, infatti, trovare i nostri rivestimenti ricoperti di macchie. Per esempio, un bicchiere di vino che cade sul divano, o un piatto che stiamo trasportando in macchina, possono causare un vero disastro. Dunque, vediamo insieme come eliminare una volta per tutte le macchie sulla tappezzeria con ingredienti naturali.

Tutto l’occorrente che sarà necessario per seguire i consigli delle nonne

A indicarci la giusta strada per rendere la nostra tappezzeria perfetta, sono proprio le nostre nonne. Le vecchie generazioni, infatti, avevano dei rimedi geniali per porre rimedio a problemi che si presentavano quotidianamente. E noi dovremmo sempre seguirle. Dunque, seguiamo il rimedio delle nonne procurandoci:

a) 100 ml di sapone liquido neutro

b) 100 ml di aceto di alcool (9%)

c) 100 ml di acqua minerale

d) un flacone spray

e) un pennello

E ora, vediamo come utilizzare insieme tutti questi elementi per rendere la nostra tappezzeria come nuova!

Come mettere in pratica questo efficace rimedio della nonna

Prendiamo un flacone spray vuoto e mischiamo al suo interno il sapone liquido neutro, l’acqua minerale e l’aceto di alcool. Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati, spruzziamo la soluzione sulle macchie che rovinano la nostra tappezzeria. Con un pennello, poi, spargiamo il composto sull’area interessata, facendo attenzione a non tralasciare neanche un angolo. Lasciamo il tutto in posa per circa un’ora e, successivamente, eliminiamo il composto con un panno in microfibra. Le macchie saranno completamente sparite! E ora finalmente sappiamo come eliminare una volta per tutte le macchie sulla tappezzeria con ingredienti naturali!

