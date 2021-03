Può capitare a tutti di bruciare un vestito con una sigaretta, con il ferro da stiro o altro.

Se si agisce immediatamente, prima che la macchia si fissi sul tessuto, è possibile rimuoverla con rimedi naturali.

In questo articolo spieghiamo come eliminare una macchia di bruciato dal vestito senza lasciare aloni.

Acqua ossigenata

L’acqua ossigenata è molto efficace con le macchie, anche quelle di bruciatura ed è consigliata per qualsiasi tipo di tessuto tranne per la lana, e la seta.

Prima di agire sulla macchia, provare su un angolo nascosto del tessuto per accertarsi che non si rovini.

Versare l’acqua ossigenata su un panno bianco e passarlo senza strofinare sulla macchia di bruciato.

Lavare il vestito con sapone di Marsiglia e acqua fredda e stendere in un luogo semi ombreggiato.

Come eliminare una macchia di bruciato dal vestito senza lasciare aloni? Con il ghiaccio

Il ghiaccio può eliminare non solo le macchie di bruciato, ma anche quelle di ruggine di sangue e di cioccolato.

Strofinare senza esagerare un cubetto di ghiaccio sulla parte macchiata fino a che si sia completamente bagnata.

Oppure immergere il tessuto, in acqua fredda contenente cubetti di ghiaccio e lasciare in ammollo per circa un’ora.

Lavare il vestito a mano e con un sapone delicato.

Con l’aceto bianco

Per rimuovere la macchia di bruciato dal capo immergere un panno bianco nell’aceto.

Strofinare delicatamente, fino a quando la macchia sarà completamente bagnata di aceto. Lasciare agire per quindici minuti, lavare il capo con acqua fredda e stendere al sole.

Se lo si ritiene opportuno, ripetere l’operazione.

Con il limone

Anche il limone è in grado di eliminare le macchie di bruciato dai tessuti, tranne per quelli delicati come la lana e la seta.

Versare il succo di un limone sulla macchia da trattare.

Immergere il capo in acqua fredda, per circa trenta minuti.

Successivamente lavarlo a mano, sempre in acqua fredda con sapone di Marsiglia e stendere al sole.