Telegram è una delle applicazioni più scaricate e usate al mondo. Si tratta della più valida alternativa a WhatsApp presente sul mercato. Le sue comode funzionalità e la particolare attenzione data alla privacy hanno attratto sempre più utenza, fino a farle superare il traguardo di ben 500 milioni di utenti attivi.

Ciò nonostante, alcune persone potrebbero scegliere di terminare la propria esperienza su quest’applicazione. Vedremo dunque come eliminare un account Telegram in modo definitivo e cancellando tutti i messaggi dalla memoria del telefono. Prima però facciamo una breve premessa.

Cosa si intende per “definitivo”?

Una volta eliminato l’account, non ci sarà modo di riaverlo indietro né di recuperare foto, audio o conversazioni. I gruppi e i canali creati non verranno cancellati, ma un altro utente ne diventerà amministratore.

In caso si voglia tornare ad usare l’applicazione in futuro, sarà comunque possibile creare un nuovo profilo usando lo stesso numero di telefono. Si informa che potrebbe esserci bisogno di attendere qualche giorno dopo aver cancellato quello precedente. Pertanto, meglio procedere alla cancellazione solo se si è proprio sicuri di volerlo fare.

Come eliminare l’account su Telegram in modo definitivo e cancellando tutti i messaggi dalla memoria del telefono

Il primo passo per cancellare un account Telegram è accedere a questo indirizzo. In seguito, digitare nello spazio bianco il proprio numero di cellulare preceduto da prefisso (+39 in Italia) e cliccare su Next.

Si riceverà un codice alfanumerico direttamente sull’applicazione, tramite un messaggio da parte del bot Telegram. Lo scopo è quello di verificare l’identità dell’utente che effettua la cancellazione e accertarsi che sia il vero proprietario dell’account.

Una volta ricevuto il codice, basterà o incollarlo nel campo sotto la dicitura Confirmation Code, premere su Sign In, su Delete My Account e infine su Yes, delete my account.

