Quando si tratta dell’igiene personale è bene che nulla venga lasciato al caso. Moltissime insidie si celano dietro a prodotti apparentemente innocui, che si trovano facilmente nelle nostre dispense.

Ci sono alcuni alimenti che più di altri rappresentano dei veri e propri spauracchi. Oltre alle macchie di vino e di olio, senza alcun dubbio le macchie di uovo sui vestiti sono il nemico numero uno di ogni massaia italiana.

Oltre allo sporco superficiale, uno degli aspetti più critici delle uova è la presenza di aloni giallastri. Non basta agire solamente a livello superficiale per eradicare il problema, bisogna cercare di utilizzare metodi che consentano di andare il più possibile in profondità.

Oltre ai rimedi industriali, facilmente reperibili in ogni supermercato che si rispetti, esistono preziosi rimedi fai da te da utilizzare in queste circostanze. A questo punto è lecito domandarsi, come eliminare senza fatica le macchie di uova dai vestiti? La risposta sembrerebbe essere più semplice del previsto.

Sapone di Marsiglia

Questo particolare tipo di sapone è facilmente reperibile in ogni abitazione. Il suo potere detergente è estremamente elevato e la sua duttilità lo rende disponibile, in parecchie forme differenti. Può essere utilizzato liquido oppure nella celebre versione solida, a forma di cubo.

Per eliminare in maniera efficace le macchie di uova dai vestiti, la prima cosa da fare è impedire che la macchia si allarghi. Dopo aver rimosso la maggior parte del liquido, rilasciato dall’uovo, si può procedere utilizzando il sapone di Marsiglia. Solo a questo punto si potrà agire sulla zona interessata, strofinando in maniera energica. Per avere un risultato ancora migliore è opportuno lasciare in ammollo il vestito, per circa 60 minuti. Una volta trascorso questo lasso di tempo, risciacquare il capo per notare un significativo miglioramento.

Aceto di vino bianco

Le proprietà sgrassanti e antibatteriche dell’aceto di vino, sono note a tutti. Come per il metodo descritto in precedenza è opportuno, prima di iniziare il lavaggio vero e proprio, rimuovere ogni impurità dal tessuto. Il tempo di azione dell’aceto è di circa 30’. Tutto merito dell’alcool acetico, un composto chimico dall’alto valore detergente. Trascorsa mezz’ora, dall’applicazione dell’aceto sulla macchia, è bene capire se il risultato sia di vostro gradimento. Qualora il risultato ottenuto non fosse in linea con quanto preventivato, basterà utilizzare una tipologia di sapone molto delicato. Il rimedio più semplice da mettere in pratica è utilizzare un detergente dotato di un pH neutro, indicato per le pelli sensibili e delicate. In questo modo spariranno del tutto le macchie e si potrà tornare ad indossare l’indumento, per molto tempo ancora.

Ecco svelato come eliminare senza fatica le macchie di uova dai vestiti.