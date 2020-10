Sempre più spesso si scelgono di usare gli olii essenziali nella vita quotidiana. Questi, infatti, possono essere usati in vari modi e molte volte si rivelano davvero utili. Una delle applicazioni più comuni è quella sulla pelle. Che siano utilizzati come profumi o come trattamenti cutanei, è sempre bene fare attenzione a non applicare troppo prodotto per evitare effetti irritanti indesiderati. Tra gli olii essenziali più comuni e usati c’è il Tea Tree Oil, super efficace nel combattere i brufoli. Ma come eliminare rapidamente i brufoli con questo olio essenziale?

Il Tea Tree Oil è un olio essenziale dalle mille proprietà

Il Tea Tree Oil (o olio della pianta del tè) viene estratto dalle foglie della Malaleuca alternifolia, una pianta originaria dell’Australia orientale. Questo olio essenziale ha numerose proprietà: è infatti antisettico, antimicotico, antibatterico e cicatrizzante. Di conseguenza può essere impiegato in numerosi ambiti della vita quotidiana, dalla cura di raffreddori al trattamento di punture di insetti.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Le sue potenti proprietà curati rendono il Tea Tree Oil anche un ottimo alleato per contrastare gli odiati brufoli. Se usato con attenzione fa sì che i brufoli spariscano in pochissimi giorni, senza lasciare macchie scure sulla pelle o pori dilatati. Ecco come si può utilizzare.

Il trattamento spot-on

Si può applicare il Tea Tree Oil sul viso in vari modi. Il trattamento spot-on e l’applicazione con maschera all’argilla sono i più semplici ed efficaci. Ecco quindi come eliminare rapidamente i brufoli con questo olio essenziale.

Il trattamento spot-on è sicuramente il metodo di applicazione più efficace. Ci si munisca di un cotton fioc e di una boccetta di Tea Tree Oil, acquistabile in farmacia o nei negozi bio. Mettere quattro o cinque gocce sull’estremità del cotton fioc e applicare l’olio sul brufolo che si intende far scomparire. Si può ripetere il procedimento la sera dopo la skincare abituale, lasciando agire l’olio durante la notte.

La maschera all’argilla

La maschera all’argilla è un metodo già di per sé molto usato su pelle acneica, ma diventa ancora più efficace se combinato con le proprietà del Tea Tree Oil. Versare la maschera all’argilla in una ciotolina e aggiungere dalle cinque alle dieci gocce di olio essenziale. Applicare la maschera sul viso lasciandola agire 15 minuti, dunque toglierla aiutandosi con un panno bagnato.

La pelle risulterà purificata e i brufoli si saranno asciugati moltissimo! Ripetere la maschera ogni settimana per dei risultati fantastici.