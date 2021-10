Perché lo sportello della lavatrice non si apre più? È un comunissimo problema che può interessare chiunque, specie se siamo costretti a fare spesso lavaggi. Se viviamo da soli ma dobbiamo comunque avere camicie e completi sempre pronti per il lavoro, oppure se abbiamo una famiglia numerosa, l’elettrodomestico è continuamente in funzione.

Spesso e volentieri, però, rischia di presentarsi questo guasto: l’oblò è bloccato. I motivi possono essere diversi e provenire da più fonti. Vediamo, allora, come eliminare questo comune problema che può danneggiare la nostra lavatrice e perché si crea.

Dopo esserci assicurati di aver staccato il cavo dell’alimentazione, possiamo intervenire in autonomia. È consigliabile farlo prima di qualunque lavoro domestico. Prima però dobbiamo capirne l’origine. I motivi possono essere i seguenti.

Attenzione perché anche il filtro o la pompa intasati possono causare il blocco dell’oblò

Il più comune è che la maniglia dell’oblò è rotta o bloccata. La maniglia è una leva che permette di sollevare il gancio dello sportello che poi apre la serratura. Se queste componenti sono rotte o danneggiate, stiamo pur certi che la lavatrice non si aprirà. In questo caso possiamo utilizzare un filo di ferro da far passare tra l’oblò e il telaio. A questo punto possiamo tirare verso di noi entrambe le estremità del filo, e questo ci permetterà di aprirlo e controllare se ci sono rotture.

Attenzione perché spesso è la serratura ad essere rotta. Quest’ultima è quella di sicurezza che garantisce che lo sportello non si apra durante il lavaggio. In caso di guasto della serratura o del suo connettore elettrico, provvediamo subito alla sostituzione.

Un altro motivo per cui l’oblò è bloccato potrebbe essere l’alimentazione elettrica che non funziona correttamente. Controlliamo quindi sia le spie che l’alimentazione della presa. Il secondo passo è lasciare la lavatrice scollegata per 20 minuti e vedere senza riaccenderla se lo sportello si apre.

Attenzione perché anche il filtro o la pompa intasati possono causare il blocco dell’oblò. Se infatti la lavatrice fa fatica a scaricare l’acqua o se c’è dell’acqua residua alla fine del lavaggio, l’oblò si blocca. Inoltre il filtro potrebbe regalarci qualche sorpresa, come fermagli, aghi, spille o monete che sono rimaste magari nelle tasche degli abiti e finiscono per intasare il filtro. Quindi procediamo in questo modo: vuotiamo l’acqua residua all’interno della vasca e ripuliamo il filtro da sporcizia o oggetti.

Se il filtro o la pompa sono danneggiati provvediamo a sostituirli immediatamente.

Possono esserci anche delle problematiche relative al sensore della temperatura o alla scheda elettrica difettosi. Il primo comunica la temperatura dell’acqua alla scheda e se funziona male causa il blocco dell’oblò in automatico. Peggio ancora se è la scheda elettronica ad essere difettosa, perché quest’ultima gestisce tutti i movimenti della lavatrice, dal motore, alla temperatura, al riempimento dell’acqua. L’oblò che non si apre può essere sintomo di questo problema. Qualora dovesse essere danneggiata andrà sostituita. Poiché l’operazione risulta costosa si consiglia prima di controllare se sono le altre componenti a causare la problematica.