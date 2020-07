Il caldo estivo opprimente, la canicola dello smog, l’afa, l’aria rarefatta ci impediscono quotidianamente di respirare bene e alleviare l’attività polmonare. I medici consigliano di passeggiare spesso nei boschi e rilassarci nella natura, per allontanare lo stress e rigenerare l’apparato respiratorio. Senza contare i disturbi di stagione: allergie, riniti, raffreddori e tossi da sbalzi di corrente e aria condizionata. Ed ecco, oltre al naso tappato e alle difficoltà respiratorie, una bella emicrania che ci rovina la giornata. Il nostro “team benessere” vi suggerisce come eliminare mal di testa e sinusite con scorza di limone e chiodi di garofano. Un sistema antico, che passa di famiglia in famiglia ancora nelle campagne e nelle zone rurali. Là, dove la natura aiuta quanto la medicina.

Che fastidio la rinite allergica

Limone e chiodi di garofano andranno a contrastare la rinite, quell’odiosa infiammazione della mucosa nasale, che ci innervosisce e ci impedisce anche di lavorare con serenità. Starnuti, occhi che lacrimano, naso tappato, impossibilità a sentire i gusti e via dicendo. Un elenco di disagi che potremo eliminare, seguendo i consigli della nostra redazione. Ricordiamo anche che le riniti, trovano vigore negli acari della polvere. Quindi, eliminiamola il più possibile e manteniamo i luoghi che frequentiamo: casa, auto e ufficio sempre puliti!

Occhio alle cause della rinite e all’emicrania

Non sottovalutiamo questi fattori scatenanti della rinite:

Biancheria da letto non pulita

Filtri dell’aria condizionata non manutenuti

Ambienti che presentino la muffa

Tutto ciò innesca l’istamina, l’ormone che scatena le allergie e le riniti. Se non avete a portata di mano un antistaminico o non avete ancora fatto le inalazioni con limone e chiodi di garofano, bevete tanta acqua. Ha l’effetto di trascinare via l’istamina dal sangue ed espellerla dall’organismo!

Ingredienti e preparazione

Ecco quindi come eliminare mal di testa e sinusite con scorza di limone e chiodi di garofano: ingredienti e preparazione:

Bucce di almeno 5 limoni

1 cucchiaio da cucina di chiodi di garofano

400 ml di alcol

Inserire i chiodi di garofano anche in una bottiglia di plastica vuota del latte o del tè, con beccuccio largo

Aggiungere le bucce di limone triturate

Chiudere e agitare bene, quindi aggiungere l’alcol

Mescolare bene nuovamente e conservare in cantina o in luogo fresco e buio per circa 10 giorni

Inalare una narice alla volta, tappando l’altra per qualche minuto. Ripetere per 3/4 volte nell’arco della giornata

Data la presenza di alcol sconsigliamo vivamente le inalazioni a bambini e donne in gravidanza.

