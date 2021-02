Avere cura del proprio corpo è fondamentale per il nostro benessere fisico, nonché per quello mentale. Dobbiamo infatti impegnarci al fine di vedere allo specchio la versione migliore di noi stessi. Un’immagine curata e attenta alla pulizia ci trasmetterà buon umore e ci farà sentire maggiormente a nostro agio in mezzo agli altri. Per questo, si rivela utile imparare trucchi e consigli su come mantenersi sempre belli e curati. A tal proposito tra poco sarà svelato come eliminare macchie e brufoli sul viso con questo fantastico scrub casalingo.

Routine serale

Sulla pelle in particolare, sono diversi i piccoli difetti che si possono notare. La comparsa di brufoli ad esempio, ma non solo. Anche punti neri e macchie potrebbero darci fastidio. Ecco dunque che il modo migliore per prevenire queste imperfezioni è ricordarsi, ogni giorno, di effettuare una routine di bellezza. Basterà, la sera prima di andare a dormire ad esempio, spalmare delle creme apposite. Oppure, in alternativa, preparare autonomamente dei composti in grado di aiutarci in questo senso. A tal proposito, ecco come eliminare macchie e brufoli sul viso con questo fantastico scrub casalingo.

Miele, zucchero e limone

Per liberarci una volta per tutte delle impurità possiamo servirci di alcuni ingredienti che, quasi sicuramente, abbiamo nelle nostre cucine. Parliamo di alimenti che, notoriamente, contengono proprietà antiossidanti, ottime dunque per la salute della nostra pelle. In questo articolo proponiamo la creazione di una crema che vede l’unione di acqua, un cucchiaino di zucchero, uno di miele e mezzo di succo di limone. Ecco dunque il procedimento. Iniziamo aggiungendo tutti gli ingredienti nell’acqua e, quindi, andiamo a mescolare per bene.

A questo punto spalmiamo il composto sul viso e proseguiamo a massaggiare per qualche minuto. Lasciamo riposare e, successivamente, sciacquiamoci la faccia abbondantemente con acqua fredda. In questo modo, lasceremo agire tutte quelle proprietà antinfiammatorie e antiossidanti di cui dispongono questi alimenti. La nostra pelle non potrà che ringraziarci, in quanto saremo in grado di dire addio a brufoli, macchie e punti neri vari. Il tutto riutilizzando ingredienti già in nostro possesso e, quindi, risparmiando su prodotti specifici.