Per evitare brutte sorprese, quando si decide per il cambio del guardaroba, ecco come eliminare le tarme dai vestiti e dall’armadio e quali sono i rimedi naturali. Senza l’uso di pesticidi, come peraltro viene indicato e spiegato in questo articolo, è infatti possibile sbarazzarsi delle tarme, con gli antichi trucchi e rimedi della nonna, pure quando queste si annidano nei cassetti e sotto i tappeti.

Nel dettaglio, se le tarme sono già presenti la prima cosa da fare è quella di pulire e di igienizzare per bene i vestiti ed i mobili. Per poi passare all’interno dell’armadio un panno imbevuto di aceto. Dopo aver fatto asciugare, i ripiani dell’armadio possono essere coperti da fogli di giornale. Si tratta infatti di uno stratagemma che, seppur antiestetico, contribuisce in maniera alquanto efficace a tenere lontane le tarme.

Inoltre, per prevenire la presenza delle tarme nei vestiti ed all’interno di cassetti ed armadi, è fondamentale riporre sempre i capi di abbigliamento ben asciutti. Così come, contro le farfalline che attaccano i tessuti ci sono piante e sostanze naturali, magari da mettere nell’armadio e nelle tasche dei vestiti, che sono spiccatamente antitarme.

Tra queste ci sono l’alloro, la lavanda, la menta ed il basilico ed anche le scorzette essiccate di agrumi come il mandarino e come l’arancia. E lo stesso dicasi mettendo, per esempio all’interno di piccoli sacchetti di cotone, i chiodi di garofano ed un paio di stecche di cannella.

Addio alle tarme con gli oli essenziali, ecco come fare

Vanno bene allo scopo pure, acquistandoli in erboristeria, gli oli essenziali come quelli di cedro, di cannella e di lavanda. Basterà infatti versare qualche goccia in un po’ d’ovatta. Per poi metterla all’interno dei sacchettini antitarme tra i vestiti ed all’interno dell’armadio. Meglio se in corrispondenza degli angoli.