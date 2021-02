Lo sappiamo bene, sono in pochi quelli che amano stirare. Tra le faccende di casa questa è infatti tra le più odiate. Se certi capi come le camicie richiedono la stiratura per essere indossati, in altri casi esistono alcuni trucchi per evitare questo passaggio. Buone notizie quindi per chi odia stirare! Ecco come eliminare le pieghe dei vestiti senza ferro da stiro con vapore e acqua.

Basta un po’ d’acqua

Fortunatamente per noi è possibile sfruttare l’umidità per stendere le pieghe dei nostri capi. Il primo passaggio fondamentale avviene quando stendiamo i capi. Bisogna infatti stenderli appena usciti dalla lavatrice in modo che non restino stropicciati a lungo. Prima di stenderli bisogna inoltre scuoterli un po’ di volte. In questo modo si distenderanno le pieghe. Anche la disposizione sullo stendino è importante. Bisogna infatti tenere i capi distanti l’uno dall’altro e ben distesi. Se però una volta asciutti i vestiti presentano ancora pieghe possiamo farci ancora aiutare dall’acqua. Prima di tutto bisogna stendere l’abito su una superficie orizzontale. Dopodiché è necessario bagnare un asciugamano in modo che resti umido. Con questo bisogna tamponare bene il capo soprattutto sulle pieghe più ostinate. Se serve, aiutarsi con le mani per distendere le fibre. Dopodiché il vestito va lasciato ad asciugare disteso.

Altri trucchi con acqua e vapore

Ecco come eliminare le pieghe dei vestiti senza ferro da stiro con vapore e acqua con altri metodi. Il primo consiste nel bagnare leggermente i capi con un nebulizzatore o con il vapore o l’acqua del ferro da stiro. Anche in questo caso è possibile poi aiutarsi con le mani per distendere le pieghe. In alternativa è consigliato appendere i capi su una gruccia. In questo modo il peso dell’abito stesso combinato con quello dell’acqua distenderanno le pieghe. Funziona in modo simile il metodo della doccia. Questo consiste nell’appendere gli abiti vicino a una doccia in modo che il vapore faccia distendere le pieghe. Il vapore è un fedele alleato anche con questo ultimo metodo. Dopo aver fatto bollire dell’acqua in una pentola capiente, porre la pentola sotto l’abito appeso che si vuole distendere. Anche in questo caso il vapore aiuterà ad appianare le pieghe più ostinate.