Le mosche in questo periodo sono molto fastidiose, e per eliminarle esistono i tradizionali insetticidi spray. Ma bisogna fare molta attenzione al loro uso, specialmente in presenza di bambini. Da non sottovalutare i rimedi naturali che possono risultare efficienti quanto uno spray insetticida. Ecco alcuni consigli su come eliminare le mosche da casa in modo naturale, con ingredienti facili da reperire.

Come eliminare le mosche da casa in modo naturale, soluzioni fai da te

Esistono vari rimedi naturali che permettono l’allontanamento delle mosche dall’appartamento in cui si risiede. Ecco l’elenco dei più facili da utilizzare.

Un rimedio con ingredienti facili da reperire è un preparato di aceto e menta. Bisogna lasciare macerare in aceto foglioline di menta fresca appena raccolta. Il tutto in un barattolo chiuso per circa una settimana. Quando la soluzione è pronta, diluire la soluzione con acqua. Mettere la soluzione in uno spruzzino e spruzzare in casa, il suo profumo non piace alle mosche, che si allontaneranno spontaneamente.

Poi, è possibile preparare anche un altro infuso con un odore abbastanza forte che le mosche non sopportano. Si tratta dell’infuso di limone e chiodi di garofano. Anche questa preparazione è molto semplice. Mettere spicchi di limone in ciotoline, nella buccia del limone inserite qualche chiodo di garofano. Riporre le ciotoline su un mobile. Quando l’odore si sprigiona le mosche scappano via.

Il rimedio naturale per eccellenza è il basilico considerato uno dei rimedi più efficaci. Il consiglio è quello di tenere una piantina di basilico sul davanzale della finestra e sul balcone. Le mosche detestano il profumo del basilico. Questo rimedio ha una duplice utilità: tenere lontano le mosche e avere a disposizione foglioline di basilico da usare nelle vostre ricette.

Come preparare uno spray insetticida in casa

Come eliminare le mosche da casa in modo naturale con uno spray insetticida fai da te? Se volete eliminare le mosche dalla vostra casa in modo drastico, è possibile preparare l’insetticida in casa. Gli ingredienti sono tutti naturali: acqua e detersivo per i piatti, che può essere sostituito con il sapone liquido.

La preparazione è molto semplice: bisogna diluire in mezzo litro di acqua un cucchiaio di detersivo. Mettere il tutto in uno spruzzino e utilizzarlo solo quando è necessario.